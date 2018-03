Promo-LEX, despre proiectul Regulamentului CEC privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor din afara ţării şi din stânga Nistrului: Această iniţiativă pare să fie tardivă

Asociaţia Promo-LEX consideră imperios necesară pregătirea cadrului normativ pentru alegerile ce urmează, însă iniţiativele Comisiei Electorale Centrale de modificare a regulamentelor de desfăşurare a alegerilor vin cu întârzieri şi în contradicţie cu raţionamentul logic: de la general la particular.



„Dacă este luat în calcul termenul la care modificarea de către Parlament a Codului electoral a intrat în vigoare – în vara lui 2017, dar şi recomandarea Comisiei de la Veneţia ca schimbările în lege care ţin de alegeri să aibă loc cu cel puţin un an înainte de alegeri, această iniţiativă a CEC pare să fie tardivă”, au constat experţii asociaţiei Promo-LEX.



„Determinantă, însă, este şi abordarea pe care o aduce această modificare în defavoarea diasporei. Mai exact, ar putea avea loc excluderea posibilităţii ca cetăţenii care s-au înregistrat prealabil să voteze conform listelor de bază. Prin urmare, aceasta vine în contradicţie cu recomandările internaţionale privind alegerile din Republica Moldova, care au recomandat limitarea numărului de alegători care au votat pe liste suplimentare”, se arată într-un comunicat al asociaţiei Promo-LEX.



Mai mult, iniţiativa nu ar trebui să preceadă completări la acest capitol şi în alte câteva acte mai cuprinzătoare, cum ar fi bunăoară Regulamentul privind particularităţile constituirii şi funcţionării secţiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului.



Per ansamblu, însă, asociaţia salută intenţia CEC de a dezvolta – chiar dacă cu întârziere – cadrul normativ privind înregistrarea prealabilă şi a cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul înregistrat în localităţile din stânga Nistrului.