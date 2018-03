VIDEO

Partidul Popular European din Moldova dă lecţii jurnaliştilor

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 13.03.2018 19:04

Partidul Popular European din Moldova a hotărât să ofere lecţii de jurnalism angajaţilor de la trei instituţii de presă: Jurnal TV, TV8 şi Unimedia, arătându-se deranjat de modul în care sunt reflectate activitatea şi trecutul şefului formaţiunii, Iurie Leancă, vicepremier pentru Integrare Europeană. În replică, cele trei instituţii media vizate spun, într-o declaraţie comună, că acest apel al PPEM nu înseamnă altceva decât o încercare de intimidare. Formaţiunea condusă de Leancă este criticată pentru gestul său şi de către directorii Asociaţiei Presei Independente şi Centrului de Investigaţii Jurnalistice.



Într-un comunicat de presă expediat pe adresa redacţiei noastre, Departamentul de Comunicare al PPEM scrie că viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană şi preşedintele PPEM, Iurie Leancă, ar fi prezentat „într-o manieră denigratoare”.



„Aproape de fiecare dată, Iurie Leancă este etichetat, într-o notă negativă, cu decizia (colectivă!) pe care a luat-o în perioada în care era prim-ministru faţă de acordarea garanţiilor de stat pentru cele trei bănci devalizate. Această informaţie a fost într-atât de mult politizată, distorsionată şi manipulată, încât ea poate fi percepută cu greu într-o manieră obiectivă de cei care vă urmăresc”, se arată în scrisoarea deschisă a PPEM.



Totodată, formaţiunea ne îndeamnă să „echilibrăm formulările ce-l vizează pe Iurie Leancă”. Mai mult, reprezentanţii PPEM vin şi cu o serie de sugestii pentru jurnalişti şi enumeră aşa-numitele „formulări de alternativă în procesul de redactare a backgroundului informaţional”.



Pe de altă parte, Jurnal TV, TV8 şi portalul Unimedia califică drept abuzivă încercarea PPEM de a ne oferi lecţii de jurnalism.



„Amintim reprezentanţilor formaţiunii politice că liderul acesteia este demnitar public, viceprim-ministru, iar acest fapt justifică interesul mass-media pentru persoana dumnealui. Criticile aduse politicianului nu sunt defăimătoare, fiind determinate de acţiunile domniei sale în funcţiile publice deţinute în stat. (...) Ţinând cont de faptul că Iurie Leancă deţine în prezent funcţia de viceprim-ministru, considerăm apelul public al formaţiunii drept o încercare de intimidare a jurnaliştilor care îşi permit să scrie critic despre acţiunile executivului”, se spune în declaraţia comună a celor trei instituţii de presă.



Şi directoarea Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Cornelia Cozonac, condamnă acţiunile PPEM.



„Misiunea presei este să informeze cititorii, ascultătorii corect şi independent de voinţa politicului, ori în acest caz reacţia politicianului Iurie Leancă este, de fapt, o ingerinţă în activitatea presei, pentru că NU politicienii trebuie să indice presei ce şi cum să scrie, presa are libertate să îşi facă meseria independent de ceea ce vor politicienii. Evident că politicienii vor să arate bine în ochii cetăţenilor pentru că vin alegeri şi ei se îngrijesc acum de imaginea lor. Iurie Leancă trebuia să se îngrijească de imaginea sa pe durata carierei sale politice, pentru că orice semnătură, orice acord e influenţat într-un fel sau altul imaginea sa de politician. Mi se pare că şi Jurnal, şi TV 8, care sunt vizate, şi-au făcut corect meseria până acum, informând corect consumatorii de media”, a spus Cornelia Cozonac, directoare a Centrului de Investigaţii Jurnalistice



Iar directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei, spune că a fost surprins de mesajul PPEM.



„Nu este normal într-o ţară pretins democratică, cu aspiraţii europene, din partea unui vicepremier pentru integrare europeană să transmită mesaje intimidante în adresa instituţiilor media, care, chiar şi dacă critică, nu cred că este cazul ca un funcţionar public cu o demnitate atât de înaltă să lanseze astfel de acuzaţii în adresa instituţiilor media. Ori, din câte înţeleg, supărarea domnului Leancă ţine de backgroundul pe care îl are şi care nu este vina jurnaliştilor că-l are. I-aş sugera domnului vicepremier să îşi reconsidere atitudinea faţă de instituţiile media, fie care îl critică sau îl laudă. TAIEEE În cazul în care jurnaliştii amintesc anumite date din biografia unui politician sau altuia, asta nu este cu siguranţă un motiv de supărare, cu atât mai mult din partea unei persoane care este responsabilă de aderarea RM la valorile europene şi cu siguranţă asta nu este deloc europeneşte”, a declarat Petru Macovei, director executiv al Asociaţiei Presei Independente.



Amintim că atunci când Leancă era premier, în septembrie 2014, a fost votată posibilitatea creditării celor trei bănci cu probleme de către BNM cu garanţia Guvernului. Mai apoi, în noiembrie 2014, printr-o dispoziţie secretă, acelaşi cabinet de miniştri a dat garanţii de stat BNM pentru emiterea unui credit de 9,5 miliarde de lei cu o rată a dobânzii de 0,1 la sută celor trei bănci falimentate. Ulterior, acestea au fost lichidate şi banii oferiţi sub garanţia executivului s-au transformat în datorie publică, iar aceasta urmează să fie achitată de către toţi cetăţenii Republicii Moldova. Tot Guvernul Leancă a dat în concesiune Aeroportul Internaţional Chişinău pentru o perioadă de 49 de ani unei firme ruseşti. Această decizie a fost calificată de experţi ca fiind „incompatibilă cu politica de integrare europeană a Republicii Moldova”. Jurnal TV, TV8 şi Unimedia precizează că toate aceste evenimente nu sunt inventate de jurnalişti, ci sunt realităţi care pot fi probate, iar un politician trebuie să-şi asume răspunderea şi criticile aduse de presă şi societate pentru acţiunile pe care le-a întreprins, mai ales când este vorba de înalta funcţie de premier. PPEM mai este îndemnat să respecte legislaţia locală şi internaţională cu privire la mass-media.