Clădirea Bibliotecii „Târgovişte” din Chişinău ar putea fi sediu pentru o berărie; Administraţia şi vizitatorii, indignaţi de îngrădirea din faţa instituţiei

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.02.2018 20:31

Clădirea Bibliotecii "Târgovişte" din Chişinău ar putea fi sediu pentru o... berărie. Directorul acestei filiale a Bibliotecii Municipale "Bogdan Petriceicu Hasdeu" afirmă că o porţiune din teritoriul care aparţine instituţiei a fost îngrădit, iar în subsol se munceşte de zor. Sunt indignaţi şi cititorii, dar bărbatul care face lucrările spune că are toate actele în regulă pentru reparaţie. El este contrazis însă de Pretura sectorului Buiucani.



Persoana acuzată în acest caz ne-a spus la telefon că are toate actele în regulă şi nu intenţionează să deschidă o berărie, ci doar face reparaţie.



Bărbatul a adăugat că a împrejmuit terenul pentru securitatea celor din jur. Reprezentanţii Preturii sectorului Buiucani au declarat însă pentru Jurnal TV că lucrările asupra unei intrări suplimentare în subsol au fost sistate pentru că proprietarul nu are autorizaţie pentru îngrădire, iar actele pentru construcţie sunt expirate.