Alexandru Slusari, despre scandalul lactatelor: „Este un atac masiv şi coordonat asupra producătorilor autohtoni”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.02.2018 12:23

Expertiza lactatelor de pe rafturile din magazinele din ţară, făcută publică acum o săptămână, în mod voluntar sau involuntar, a fost un atac masiv şi coordonat asupra producătorilor interni de produse lactate, susţine vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



Alexandru Slusari spune că a studiat analiza şi a ajuns la câteva concluzii:



1. Pentru examinare au fost selectate 126 de tipuri de produse lactate. Dintre acestea, nu se ştie din ce motiv, doar 32 sunt de import, iar 94 autohtone. În plus, dacă laptele autohton a fost luat pentru analiză în cantităţi mari, laptele importat nu a fost examinat deloc. În acelaşi timp, trebuie de remarcat faptul că ponderea importurilor de produse lactate în Moldova este de circa 40% de la consumul total. Majoritatea covârşitoare a importurilor provin din Ucraina.



2. Multe abateri în cantitate de grăsimi vegetale a fost înregistrată la un producător intern. În total, 21 de întreprinderi de prelucrare operează în industria produselor lactate din Moldova. Au fost identificate mai multe abateri în produsele importate (în ciuda numărului mic de probe prelevate pentru analiză). Dar mass-media a vorbit doar despre produsele lactate moldoveneşti precum că ar fi de calitate proastă.



3. În următoarele câteva zile am vizitat o serie de magazine, în special, ale căror reţele aparţin oamenilor de afaceri din Ucraina. Am urmărit aceeaşi imagine. S-a accentuat o scădere bruscă a produselor lactate autohtone şi creşterea importurilor (în special din Ucraina).



„Acest lucru a fost făcut în anticiparea unor posibile modificări în dreptul comerţului intern pe care Platforma DA l-a propus acum un an şi care ar trebui să oblige toate supermarketurile ca cel puţin 51% din produsele lactate de pe rafturi să fie autohtone”, susţine Slusari.



„Noi putem şi trebuie să luptăm pentru calitatea produselor lactate şi să-i sancţionăm pe producătorii fără scrupule. Dar acest lucru trebuie făcut fără metode de concurenţă neloială. Aceleaşi standarde trebuie impuse şi produselor lactate importate. Din cauza unui producător nu ar trebui să sufere întreaga industrie, în care lucrează mai mult de 8.000 de cetăţeni şi care oferă un venit câtorva sute de mii de oameni. Asta pentru că importurile sprijină locurile de muncă şi veniturile cetăţenilor şi fermierilor din alte ţări”, a conchis vicepreşedintele Platformei DA.