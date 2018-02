Persoanele care s-au pensionat în 1999 se declară discriminate şi cer o majorare reală a pensiilor

Uniunea pensionarilor din Republica Moldova respinge versiunea ministerului de resort, revendicând de la guvern o majorare reală. Pensiile celor pensionaţi până în 1999 îi îngrijorează pe 193.000 de oameni. Aceştia se consideră discriminaţi în raport cu cei care au ieşit la pensie mai târziu şi solicită o majorare reală. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale ne-a declarat că pensiile acestei categorii de persoane au fost recalculate de mai multe ori în funcţie de modificările legislaţiei din domeniu. Uniunea pensionarilor din Republica Moldova respinge versiunea ministerului de resort, invocând faptul că acestor persoane le-au fost scoase toate indemnizaţiile, notează Jurnal de Choşinău După ce a fost anunţată cu aplomb pretinsa reformă a pensiilor, JURNAL de Chişinău a primit mai multe scrisori de la cititori care semnalează valoarea mizeră pensiilor lor, revendicând de la guvern o majorare reală.În decembrie 2017, de exemplu, un grup de profesori pensionaţi din Dominteni, raionul Drochia, s-a plâns pe faptul că, după 52 de ani de muncă, îşi duc zilele cu o pensie mizeră: „Sunt pensionară, am lucrat în şcoală 52 de ani ca profesoară de limba franceză. Am ieşit la pensie în 1996, cu 104 lei. După asta, am lucrat alţi 15 ani, perioadă în care mi-au fost scoase din salariu toate reţinerile prevăzute de lege. Cu toate acestea, pensia pentru aceşti ani nu a fost recalculată. De ce? Pentru că aşa au fost legile atunci? Dar când au fost legile în folosul oamenilor simpli, oamenilor care au lucrat? Acum a fost majorată pensia pentru o categorie de profesori, angajaţi care au ieşit cu o pensie mai mare decât cea pe care o avem noi acum după ce a fost mărită în fiecare an, la 1 aprilie, cu câţiva leuţi”, se menţionează în scrisoarea primită la redacţie.JURNAL de Chişinău a trimis această scrisoare Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Guvernului, Parlamentului, însă nimeni nu a reacţionat. Acum două săptămâni, un alt pensionar, Leonid Rotaru, din municipiul Bălţi, ne-a rugat să aflăm de ce persoanele care au ieşit la pensie până în 1999 nu au avut parte de nicio majorare şi nici nu au fost incluse în noua reformă a pensiilor. „De ce noi, cei care am ieşit la pensie în 1999, am fost uitaţi de Guvern? De ce pensia noastră a rămas aceeaşi, noi nu mai avem dreptul la viaţă?”, se întreabă ei.Solicitată de către JURNAL de Chişinău, Nelea Rusu, secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a subliniat că, „în perioada 2001–2002, au fost recalculate şi aduse în conformitate cu normele Legii privind pensiile de asigurările sociale de stat nr. 156 din 14 octombrie 1998 toate pensiile stabilite până la această dată, în vigoare la acel moment”, a precizat ea.„Ulterior, în urma modificărilor din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, începând cu 1 noiembrie 2004, au fost recalculate toate pensiile stabilite până în 1999. Prin urmare, venitul utilizat la calcularea pensiei stabilite până la 1 ianuarie este deja actualizat în formulă prin intermediul coeficientului individual al pensionarului şi salariul mediu lunar pe ţară în momentul pensionării”, a indicat secretarul.„În acelaşi timp, în cazul celor pensionaţi începând cu 1 ianuarie 1999 a fost utilizată formula de pensionar care cumula activitatea pensionarului în perioada de până la 1 ianuarie 1999, perioada în care nu se efectua evidenţa individuală a contribuţiilor şi activitatea lui după 1 ianuarie 1999, când cuantumul pensiei era dependent de mărimea contribuţiilor plătite.”„Astfel, partea pensiei după 1999 se calcula în baza mediei venitului asigurat real fără actualizare, a evoluţiei salariilor/preţurilor în această perioadă. În consecinţă, a fost introdus mecanismul de valorizare a pensiilor, la calcularea cărora a fost utilizat venitul asigurat după 1 ianuarie 1999”, se menţionează în răspunsul secretarului de stat.Preşedintele Uniunii Pensionarilor din R. Moldova, Victor Leancă, ne-a declarat că a făcut nenumărate demersuri celor de la guvernare în cazul reformei pensiilor. De asemenea, el ne-a comunicat că luni, 5 februarie, va avea o nouă întâlnire cu ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari, pentru a discuta despre sutele de mii de pensionari care trăiesc la limita existenţei.„Peste 193.000 de pensionari sunt în situaţia despre care vorbiţi Dvs., cei care s-au pensionat până în 1999. Ce facem cu aceşti 193.000 de oameni pensionaţi până în 2000 şi cu ceilalţi peste 523.000 din republică, ce trăiesc sub nivelul coşului minim de consum? Ne-am adresat de multe ori executivului şi am primit răspunsuri seci, precum că aceştia ar beneficiat de o majorare de 37%. Dar acestor persoane le-au fost scoase toate indemnizaţiile. Avem pensionari din 2001 care spun că le-a fost mărită pensia cu 83 de bănuţi”, ne-a declarat Victor Leancă.Leancă revendică faptul ca toate pensiile să fie majorate până la nivelul coşului de consum. Cele de peste 1.500 de lei să fie majorate cu 40%, cele cu valoarea de 3.000–5.000 de lei cu 10 % şi cele de la 5.000 de lei în sus cu 10%. „Astfel ca oamenii să fie mulţumiţi”, şi-a dat el cu părerea.