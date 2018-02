La doi ani de la tragedia La Soacra: „Fata mea a decedat, băiatul e invalid, iar nepotul creşte fără mamă”

La doi ani de la tragedia din localul „La Soacra” de la Piaţa Centrală, Curtea de Apel a emis noi sentinţe de condamnare pentru mai multe persoane vizate în dosar. Rudele victimelor şi persoanelor decedate susţin că cea de-a doua instanţă le-a dat o pedeapsă meritată şi mai aspră celor care au contribuit la producerea deflagraţiei, în urma căreia şi-au pierdut apropiaţii. „Noi nu ne bucurăm de tragedia altora, dar cei implicaţi în fărădelegi trebuie să răspundă. Asta le va fi de învăţătură altor funcţionari corupţi”, a declarat Eugen Oprea, tatăl care şi-a pierdut fiica în vârstă de 25 de ani, iar fiul i-a rămas cu grad de invaliditate, scrie Jurnal de Chişinău Astfel, judecătorii Curţii de Apel Chişinău au pronunţat pe 29 ianuarie curent sentinţe mai aspre pentru trei dintre inculpaţii în dosarul „La Soacra”. Magistraţii au decis să menţină sentinţa de condamnare pentru administratorul localului, Andrei Iarîna. Acesta se află după gratii din 9 ianuarie 2016 şi va sta închis şapte ani, în timp ce soţia sa, Alina Iarîna, condamnată anterior la trei ani şi jumătate de închisoare în penitenciar de tip deschis, se află la domiciliu şi are grijă de cei doi fii ai lor.Curtea de Apel Chişinău a modificat decizia instanţei de fond, astfel angajatul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, responsabil de verificarea localului, Sergiu Popel, a fost condamnat pentru corupere pasivă cu extorcare de bunuri sau servicii şi exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu soldate cu urmări grave. Pompierul a fost condamnat la şapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de 12 ani.Funcţionarii Ludmila Boşcanean, Direcţia Generală Comerţ, Primăria Chişinău, şi Vasile Toma, Centrul municipal de Sănătate Publică, au fost condamnaţi la câte şase ani şi şase luni de privaţiune de libertate. Aceştia nu au dreptul de a ocupa funcţii publice pe parcursul a 11 ani din cauza depăşirii atribuţiilor de serviciu.Imediat după pronunţarea deciziei de către completul de judecată, Ludmila Boşcanean şi Vasile Toma au avut nevoie de îngrijiri medicale.Amintim că, pe 9 ianuarie 2016, într-o clădire cu două niveluri din Î.S. „Piaţa Centrală” a avut loc o deflagraţie urmată de un incendiu, produsă din cauza unei butelii de gaz.Cele trei bucătărese care lucrau în localul cu pricina erau obligate să schimbe buteliile de gaz, în afară de faptul că pregăteau mâncarea. În consecinţă, incendiul a provocat decesul a patru oameni şi a rănit alţi 13.Am discutat cu Eugen Oprea din raionul Ştefan-Vodă. Bărbatul şi-a pierdut fiica în incendiul din localul „La Soacra”, în urma căruia a rămas un copil de doar trei ani, iar fiul are grad de invaliditate din cauza arsurilor grave la mâini. Sergiu Oprea este angajat în câmpul muncii, dar are şi o pensie de invaliditate. Eugen Oprea a fost prezent în sala de judecată atunci când completul de judecată a emis sentinţa pentru funcţionarii învinuiţi de emiterea unor acte sau de ilegalităţi care au dus la producerea deflagraţiei.„Fata mea a decedat, băiatul are grad de invaliditate, iar nepotul creşte fără mamă, nu mai pot schimba nimic în viaţa mea. Dar sunt mai împăcat cu gândul că cei care sunt vinovaţi îşi vor ispăşi pedeapsa în închisoare”, ne-a mărturisit Eugen Oprea de la Ştefan-Vodă.De la el aflăm că nepotul creşte, merge zilnic la grădiniţă, iar sâmbăta sau duminica merge cu bunicii la mormântul mamei, „el n-a uitat-o”, ne-a spus cu tristeţe în voce bărbatul.Mariana Voina, 33 de ani, a lucrat aproximativ un an la cafeneaua cu pricina, până în ziua deflagraţiei, în calitate de bucătar-şef. După explozie, Mariana Voina, mamă a doi copii, a suferit arsuri grave la mâini, faţă. Din cauza arsurilor la mâini, femeia are grad de invaliditate. Ea îşi aminteşte cu groază evenimentul care i-a schimbat viaţa. A rămas cu zile pentru că se afla în sală, unde o chemase Sergiu Oprea, vărul ei.„Am avut noroc de vărul meu, care m-a chemat la o discuţie de câteva minute”, ne-a spus tânăra. În localul „La Soacra”, a fost angajată ilegal, fără a avea măcar poliţă de asigurare medicală obligatorie. „Pe proprietara localului nu au interesat-o studiile mele. Important era să ştiu a face mâncare. Şi, la angajare, una din condiţii a fost să pot schimba butelia de gaz”, ne-a spus femeia, mamă a doi băieţi şi a unei fetiţe, adusă pe lume după accident.Am discutat telefonic cu Mariana Voina. Era acasă cu fetiţa de numai două luni. Ne-a spus că sentinţa anunţată de Curtea de Apel Chişinău îi va face pe alţi funcţionari mai responsabili. „Pentru că în prima instanţă era vorba de nişte amenzi, dar acum vor trebui să stea la închisoare, pentru că, în opinia mea, merită. Aceşti funcţionari vor sta după gratii şi se vor întoarce în familii după detenţie, dar cei patru copii rămaşi fără mamă vor fi traumatizaţi pentru toată viaţa”, ne-a mărturisit Mariana.Avocat: „Aş fi preferat pedepse mai aspre”Mariana ne-a spus că suferă foarte mult din cauza arsurilor grave pe care le-a avut la mâini, faţă şi urechi. „Mă dor mâinile la frig, mă mănâncă, nu pot suporta schimbările de timp rece-cald, mă dor şi urechile, faţa”, ne-a spus ea, accentuând că sechelele rămân pentru toată viaţa. Mariana Voina locuieşte acum la Hânceşti, de aceea nu s-a dus să-şi perfecteze actele în raionul Ştefan-Vodă pentru a avea gradul II de invaliditate, deoarece o costă mai mult cheltuielile suportate pe drum şi acte decât pensia de invaliditate de 120 de lei lunar, pe care o primesc alţi doi oameni care au avut de suferit după deflagraţia produsă acum doi ani.Întrebat de JURNAL de Chişinău dacă sentinţa emisă de CA pentru cei trei funcţionari învinuiţi este corectă, avocatul părţilor vătămate, Dumitru Sliusarenco, a spus că interesul său şi al clienţilor săi „este unul relativ simplu – să se facă justiţie pentru toate suferinţele lor, ale rudelor şi ale celor decedaţi. Sancţionarea persoanelor responsabile de acele evenimente tragice reprezintă unul din elementele acelei justiţii pe care clienţii mei o aşteptau, deşi eu personal aş fi preferat pedepse mai aspre”.Potrivit lui, urmează Curtea Supremă de Justiţie, unde avocatul Sliusarenco speră că „cel puţin va rămâne în vigoare sentinţa instanţei de apel. Noi planificăm, imediat după ce vom primi sentinţa motivată de la Curtea de Apel, să iniţiem un proces civil de încasare a prejudiciilor în interesul clienţilor mei”.