FOTO

Chiril Moţpan, după întâlnirile cu cetăţenii din teritoriu: „Indiferent de ocupaţie, etnie sau opţiuni politice, toţi suferă sub greutatea regimului; Ţara se sufocă”

Sursa: jurnal.md Foto: facebook/ Chiril Moţpan 24.02.2018 12:34

Platforma Demnitate şi Adevăr continuă întâlnirile cu cetăţenii Republicii Moldova. Astfel, secretarul general al formaţiunii, Chiril Moţpan, împreună cu echipa Platformei DA au avut discuţii cu mai mulţi locuitori din raioanele Râşcani şi Drochia.



„Nu avem dreptul să trădăm aşteptările oamenilor - acesta a fost laitmotivul discuţiilor purtate de echipa noastră de la Chişinău cu cetăţenii din raioanele Râşcani şi Drochia. M-am convins, a câta oară, că nimic nu poate fi mai valoros şi eficient decât comunicarea directă cu omul. Omul simplu, necăjit şi abătut, dar cu ochii plini de speranţa că necazurile nu vor continua la nesfârşit. Indiferent de ocupaţie, etnie sau opţiuni politice, toţi suferă sub greutatea regimului. Ţara se sufocă”, a spus Chiril Moţpan.



„În centrul raional Râşcani am colectat mai multe cereri de aderare la Platforma Demnitate şi Adevăr şi am creat grupul de iniţiativă, care urmează să constituie în cel mai apropiat timp organizaţia teritorială. Aici l-am cunoscut şi pe domnul Alexei Cârmu, un mare sufletist şi patriot, care ne-a invitat să-i vizităm căminul, unde aveam să aflu că dânsul este şi fratele maestrului Isai Cârmu, cunoscut pictor, grafician şi portretist. Aşa, cu Oamenii Demnităţii, ne-am adunat în jurul ideii ce ne uneşte, temeinic şi sigur, că vrem să ne întoarcem Ţara înapoi”, a declarat secretarul general al formaţiunii.



Şi în raionul Drochia oamenii cunosc despre fărădelegile comise de actuala guvernare şi vor o schimbare, susţine Chiril Moţpan.



„Feţe triste, atmosferă apăsătoare şi la piaţa din Drochia. Dodon şi PSRM-ul este înjurat, PD-ul a băgat frica în comercianţi, iar poliţia, ca de altfel şi la Râşcani, le dă constant târcoale. Dar odată cu tristeţea creşte şi revolta, nemulţumirea, dorinţa de dreptate şi eliberare. Am avut o întâlnire frumoasă cu activul Platformei DA din Drochia, oameni extrem de curajoşi şi determinaţi să ducă la capăt lupta cu dezmăţul declanşat de regimul plahotniucist. Oamenii nu cedează, lupta continuă la noi cote – e un an decisiv!”, a aconchis Chiril Moţpan.