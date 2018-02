UNIREA inteligentă, de la vorbe la fapte: „La nivel politic, Anul Centenarului se manifestă acum ca discuţiile dintre mutul şi surdul” // EXPERŢI

VIDEO

În timp ce la nivelul intelectualilor Unirea dintre cele două maluri ale Prutului s-a produs deja de ani buni, politicul este în mare restanţă. În contextul Centenarului Unirii, Bucureştiul şi Chişinăul ar fi putut trimite o echipă comună de sportivi la Jocurile Olimpice, aşa cum au făcut-o coreenii, în felul acesta transmiţând întregii lumi acest mesaj.Opiniile au fost exprimate aseară la Cabinetul din Umbră . Invitaţii lui Val Butnaru au fost scriitorii Gheorghe Erizanu şi Emilian Galaicu-Păun, precum şi jurnalistul Valeriu Saharneanu.„Urmărind întreaga activitate unionistă de acum 25 de ani, am ajuns să lansez o proprie teorie pe care am numit-o „unirea inteligentă”. Înseamnă mai puţine ţipete la televizor şi mai mult anonimat şi muncă eficientă. Am propus să copiem exemplul Coreei. Am propus să înfiinţăm un minister al reintegrării care să fie format din şase persoane. Trei ar bate la porţile din lume, ar convinge. Iar altele trei, s-ar concentra pe munca pe intern. Ar umbla în Găgăuzia, s-ar duce la nord, la Bălţi, ar convinge, pentru că este o chestie să te o mulţime la nord să te duci să strigi unire, să fii arătat la TV şi să faci dezordine şi este altceva să te duci singur de mai multe ori la Comrat şi la Bălţi şi să încerci să-i convingi de necesitatea unirii. Fără un climat prietenos acest lucru va fi greu de realizat. Un minister al reintegrării ar fi trimis la Jocurile Olimpice o echipă comună aşa cum au făcut-o coreenii. Miza ar fi fost mesajul transmis lumii întregi”, a menţionat jurnalistul Val Butnaru, moderatorul emisiunii.Val Butnaru i-a întrebat pe invitaţii săi despre eficienţa declaraţiilor de unire semnate, în ultima perioadă, de mai multe localităţi din Republica Moldova.„La ora asta deja sunt 44 de declaraţii de unire semnate de primării şi consileri. Toate sunt făcute la modul simbolic. La ce să ne aşteptăm în acest an, la lucruri simbolice sau putem să sperăm şi la ceva mai palpabil”, a comentat Val Butnaru.„Cred că oamenii care semnează sunt sinceri. Bănuiesc că cei care au venit cu ideea şi au pregătit textele încearcă să schimbe discursul public. Asta mă deranjează mai mult, cum vom ajunge la sfârşitul anului. Scriitorii demult s-au unit inteligent. Dacă fiecare sector din Republica Moldova şi din România s-ar uni în modul în care au făcut-o scriitorii şi editorii, şansele ca aceste declaraţii de reunire să aibă un final ar fi mult mai mari”, a accentuat scriitorul Gheorghe Erizanu.„Este vorba de conjugarea unor eforturi pe nişte paliere. Dacă în domeniul intelectual lucrurile oricum s-au aşezat şi ar fi ridicol să vorbim acum de o autonomie moldovenească, politicul este în mare restanţă faţă de aceste inteligenţe care s-au regăsit şi într-un spaţiu informaţional, cultural comun. Este musai să te duci de zece ori la Bălţi, la Soroca şi în alte localităţi şi să vorbeşti. Am avut şanse să merg în nişte localităţi foarte modeste care uneori sunt mult mai conectate la realităţi şi aspiraţiile noastre, decât altele mai snoabe şi mai comode. În ultimii zece ani, avem o mai puţin reuşită din partea statului român, miza căruia pe nişte agenţi de influenţă a fost discutabilă. Sunt unele persoane care au avut mandat să reprezinte România aici, dar prezenţa lor nu a convins. Nu asta e cultura română. Această unire se produce, cum ar spune cronicarii, în rândul prostimii. Peste ea însă se suprapune o administraţie rigidă, foarte dură şi de-o parte şi de alta a Prutului”, a adăugat Emilian Galaicu-Păun.„În domeniul jurnalisticii acest lucru s-a întâmplat demult. Am unit uniunile jurnaliştilor. Sigur că am nimerit în diferite medii de supravieţuire şi acum suntem acolo unde suntem. Elita politică e într-o stare de colaps, după furturile mari care au avut loc, alte atacuri la demnitatea umană, starea economică a societăţii. Toate acestea împing spre un model, iar cel mai apropiat model este România. La nivelul politic, anul Centenarului se manifestă acum ca discuţiile dintre mutul şi surdul. La Chişinău nu s-a văzut nimic în amvonul puterii că s-ar dori ceva să se facă. Probabil reacţia primarilor şi consilierilor este ca o formă de protest faţă de administrarea centrală că nu face nimic. Acum au ieşit primarii şi au spus că au o scrisoare foarte serioasă de la Cancelaria de stat, însoţită de o ameninţare din partea procurorului. Înseamnă că Guvernul pune piciorul pe frână în modul şi mai serios şi începe să joace jocul lui Dodon. Acum trebuie să intre în scenă masele. Ar trebui ca pe 25 martie în PMAN să fie prezent milionul de români pentru a da un mesaj clar”, a spus Valeriu Saharneanu.„Eu înţeleg că e foarte frumos, un milion de moldoveni să voteze unirea. Dar nu suntem un milion, pur şi simplu. Pe de altă parte e insinuează că această guvernare ar fi valabilă unirii. Mai mult chiar, coordonatorul ar ceva acolo are un plan de unire. Pe de altă parte, primarul de Cimişlia, dar şi alţii au spus clar că sunt intimidaţi”, a intervenit Val Butnaru.Vedeţi mai jos şi alte declaraţii făcute de invitaţii Cabinetului din Umbră.