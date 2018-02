UNICEF: Cele mai bune şi rele ţări în care să te naşti; Pe ce loc se află Republica Moldova

2,6 milioane de copii nou-născuţi mor anual, în întreaga lume, în prima lună din viaţă, potrivit unui raport UNICEF. În unele ţări situaţia este atât de tragică încât 1 din 22 de bebeluşi mor în primele 30 de zile.Potrivit raportului, ţara cu cea mai mare rată de mortalitate infantilă este Pakistan, cu 1 din 22 de bebeluşi ce mor în prima lună de la naştere. La polul opus se află Japonia, cu un copil decedat din 1.111 de naşteri. Datele sunt din 1990 (sau chiar mai devreme în unele ţări) şi până în 2016.CNN relatează că un copil născut în Pakistan are şanse de 50 de ori mai mari să moară decât unul născut în Japonia, Islanda ori Singapore.Republica Moldova se află pe locul 77 în acest top, cu un deces la 84 de naşteri.Top 10 ţări cu cea mai mare rată de mortalitate în rândul copiilor:1. Pakistan2. Republica Centralafricană3. Afghanistan4. Somalia5. Lesotho6.Guinea-Bissau7. Sudanul de Sud8. Costa de Fildeş9. Mali10. CiadMulte dintre aceste ţări sunt afectate de războaie, populaţia are acces limitat la apă sau au fost afectate de dezastre naturale.Top 10 ţări cu cea mai mică mortalitate infantilă1. Japonia2. Islanda3. Singapore4. Finlanda5. Slovenia6. Estonia7. Cipru8. Coreea de Sud9. Norvegia10. LuxembourgCercetătorii UNICEF spun că meritele acestor ţări sunt: o perioadă mai mare de combatere a mortalităţii infantile, ceea ce se traduce prin servicii de calitate în spitale, grija mai îndelungată faţă de nou-născuţi şi femei mai educate din punct de vedere sexual.În plus, potrivit raportului, rata mortalităţii infantile este strâns legată de nivelul de venituri din fiecare ţară.