Combinatele de alimentaţie şcolare câştigă anual peste 1 milion de lei, bani necontabilizaţi

În timp ce cei mai mulţi bani din buget – aproximativ două miliarde de lei, sunt alocaţi pentru educaţie, combinatele de alimentaţie şcolare se plâng că au pierderi. Licitaţiile sunt trucate, iar grupurile de lucru care analizează ofertele şi stabilesc câştigătorii sunt incompetente, aducând prejudicii de sute de mii de lei, susţin membrii AO „Părinţi Solidari”. Aceştia mai spun că Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport şi consilierii municipali agreează această situaţie, favorizând de ani buni cele cinci combinate, scrie Jurnal de Chişinău În cadrul proiectului „Banii publici sunt şi bani mei”, implementat de Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER), cu susţinerea financiară a National Endowment for Democracy (NED) şi „AO Părinţi Solidari”, au fost monitorizate achiziţiile publice din domeniul educaţiei fiind depistate multiple încălcări în organizarea şi efectuarea procesului de achiziţie publică.„Am monitorizat trei achiziţii din 14. Un fapt interesant e divizarea perfectă a pieţei. Unul dintre principiile achiziţiilor este asigurarea concurenţei. Pentru fiecare dintre cele 90 de instituţii a fost doar câte o ofertă. Practic, nu avem concurenţă. Pe piaţă sunt cinci jucători majori, respectiv 95% din piaţă este împărţită între aceste cinci întreprinderi municipale. Atunci când vine o singură întreprindere, nu avem ce alege şi o stabilim câştigătoare”, susţine Ala Revenco, fondatoarea AO „Părinţi Solidari”.Valeriu Ciorbă, membru al Asociaţiei „Părinţi Solidari”, susţine că grupurile de lucru care analizează ofertele şi stabilesc câştigătorii sunt incompetente, aducând prejudicii de sute de mii de lei. „Pe data de 24 ianuarie a avut loc deschiderea ofertelor pentru achiziţia produselor alimentare ecologice pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS Râşcani. Grupul de lucru descalifică pe cine vrea el, neglijează anumite oferte pentru că nu sunt prezentate certificate, fără a da lămurire, refuză ca agenţii economici să ofere explicaţii. Într-o achiziţie de 20 de milioane de lei a adus un prejudiciu de 240 000 de lei din cauza incompetenţei grupului de lucru”, spune Ciorbă.Şefa interimară a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Viorica Negrei, susţine că nu există alţi ofertanţi din cauza sumei mici alocate pentru alimentaţia copiilor.În februarie 2017, cele cinci combinate de alimentaţie şcolare au fost verificate la dispoziţia fostului primar Dorin Chirtoacă după ce au fost semnalate mai multe nereguli în activitatea acestora şi abateri în elaborarea meniurilor. În decembrie 2017, s-au desfăşurat achiziţii publice privind meniurile pentru alimentarea elevilor în anul 2017-2018, iar unele aşa-zise combinate şcolare, de exemplu, ÎSAP „Adolescenţa” care deserveşte sectorul Ciocana au prezentat meniuri care nu includ niciun fruct, nicio legumă proaspătă şi nici preţul. Pentru un prânz, părinţii scot zilnic din buzunar 10/12 lei pentru care nu primesc bon fiscal.„Într-un liceu cu 1.000 de elevi, de exemplu, elevii din clasele I-IV sunt hrăniţi gratuit la dejun, iar la prânz merg, contra cost, circa 50-60% dintre copii. Un simplu calcul arată că, zilnic, se adună circa 6.000 de lei pentru prânz, bani care nu sunt contabilizaţi. În plus, la cantinele şcolilor sunt vândute diverse produse alimentare, iarăşi câteva mii de lei se adună zilnic. Am făcut un calcul pentru o lună – peste 100 000 de lei, pe an – peste 1 milion de lei necontabilizaţi”, susţin membri AO „Părinţi Solidari”. Combinatele care asigură şcolile cu produse alimentare au declarat că au înregistrat pierderi în 2017, în timp ce au dreptul la activitate comercială, nu achită servicii de locaţiune, serviciile comunale, aceste cheltuieli fiind suportate de către instituţia de învăţământ.Dosarul alimentelor alterate bate pasul pe loc mai bine de un an şi jumătate, iar compania care a livrat produse împuţite în grădiniţele din capitală, le livrează în continuare. Pe 27 decembrie 2017, Direcţia Educaţie a sectorului Râşcani a încheiat un contract cu firma respectivă, iar pe 2 ianuarie 2018 şi Direcţia Educaţie a sectorului Centru. „Lovis Angro”, pe parcursul a doi ani, a câştigat cea mai mare sumă de bani de pe urma contractelor încheiate cu instituţiile statului – 25 de milioane de lei. Despre aceasta a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă Sabina Popov, membră a grupului de iniţiativă din cadrul Asociaţiei „Părinţi Solidari”.Şefii interimari ai direcţiilor educaţie ale sectoarelor Centru şi Râşcani, Natalia Strejesco şi, respectiv, Andrei Păvăloi au declarat pentru ziarul nostru că nu există motive legale pentru neadmiterea la procedurile de licitaţii. Şeful interimar al DETS, Râşcani, Andrei Păvăloi, susţine că au făcut o solicitare către CNA şi Agenţia Achiziţii Publice de excludere a acestui agent economic, dar au primit un răspuns negativ. Pe de altă parte, directorul adjunct al Agenţiei Achiziţiilor Publice, Valeriu Secaş, susţine că DGETS şi direcţiile de sector au depus cereri neconforme cu Regulamentul de includere în lista de interdicţie a agenţilor economici vizaţi în scandalul licitaţiilor trucate.