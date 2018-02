Val Butnaru: Unul dintre cei mai importanţi clienţi şi-a retras publicitatea de la Jurnal TV sub presiunile Casei Media, controlată de Plahotniuc

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.02.2018 07:17

Deşi Consiliul Concurenţei a fost sesizat încă acum o lună despre cartelul dintre cele două case de vânzări, controlate de către şeful PD, Vladimir Plahotniuc, şi, respectiv, deputatul PSRM Corneliu Furculiţă, privind împărţirea pieţei de publicitate, situaţia rămâne neschimbată.



Mai mult, sub presiunile Casei Media, care oferă publicitate în special pentru televiziunile controlate de Plahotniuc, unul dintre cei mai mari clienţi de publicitate ai Jurnal TV a renunţat la contractul semnat cu postul nostru de televiziune, afirmă directorul Jurnal Trust Media, Val Butnaru.



„Cel mai mare client de publicitate al Jurnal TV, unul din Occident, cu cel mai mare buget pe care l-am contractat noi, şi-a retras publicitatea de la noi sub presiunea Casa Media, o casă de vânzări de publicitate a lui Plahotniuc. Casa Media i-a şantajat, i-a presat şi atunci ei au înţeles că s-ar putea să aibă mari neplăceri şi au preferat să meargă fără prea multe discuţii la ei. Este clar, este indicaţia lui Plahotniuc să distrugă economic Jurnal TV. Am sesizat Consiliul Concurenţei despre existenţa unei înţelegeri de cartel între casa de vânzare a publicităţii care aparţine lui Dodon şi cea a lui Plahotniuc, în felul acesta ei să acapareze toată publicitatea mare, dar această instituţie nu se grăbeşte să vadă un lucru evident”, a anunţat Val Butnaru la Cabinetul din Umbră.



Prezent în cadrul emisiunii, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a menţionat că este un caz strigător la cer, iar aceste derapajele ale regimului trebuie aduse de urgenţă la cunoştinţa partenerilor externi.



„Va fi foarte greu să obţineţi un probatoriu în acest sens. Trebuie sensibilizată opinia publică naţională şi internaţională, instituţiile de protejare a drepturilor şi consumatorilor de media. Personal, de fiecare dată când am întâlniri cu oameni importanţi din străinătate, fie din UE sau SUA, cu ambasadori abordez această problemă, pentru că este de o importanţă vitală pentru noi. Mai importantă decât problema capturării justiţiei este capturarea presei. Am spus că din momentul în care presa va fi capturată nu mai avem prea multe şanse. Iată că ajungem la situaţia când 90% din presă este capturată, iar celelalte rămase sunt sugrumate, sunt distruse economic. Ceea ce spuneţi este strigător la cer. Cred că trebuie anunţate instituţiile internaţionale. Într-un stat de drept asemenea caz trebuie să intre în vizorul procurorilor, iar care fac asta ar sta la puşcărie. Din păcate, nu şi în RM unde despre stat de drept nu putem vorbi”, a menţionat Andrei Năstase.



Liderul Platformei DA a menţionat că Jurnal TV trebuie să insiste în continuare pe lângă instituţiile statului în privinţa acestei probleme, pentru a epuiza toate căile şi a ajunge la CEDO.



„Urmăresc cu atenţie ceea ce face Consiliul Concurenţei, care în mod normal ar trebui să se ocupe de concurenţa loială în RM şi să nu acopere monopolurile, înţelegerile de cartel, etc. Într-o ţară capturată nu putem vorbi de instituţii care ar acţiona în ca într-un stat de drept. Trebuie să mergeţi la instituţia respectivă, adică la Consiliul Concurenţei, iar după asta toate acţiunile lor să fie contestate în instanţele de judecată, pentru a epuiza toate căile şi a ajunge la CEDO. Este un caz grav. Sunt încălcate drepturile protejate de Convenţia Europeană a drepturilor omului”, a conchis Andrei Năstase.