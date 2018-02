Dorin Chirtoacă şi-a dat demisia din funcţia de primar al capitalei: „Dacă rămân, devin complicele lor; Nu am primit mandatul de la Plahotniuc”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 16.02.2018 12:46

Dorin Chirtoacă şi-a dat demisia din funcţia de primar al capitalei. Anunţul a fost făcut de acesta cu puţin timp în urmă, în timpul unei conferinţe de presă.



„Am decis să renunţa la funcţia de primar al municipiului Chişinău în semn de protest şi dezacord faţă de abuzurile care au loc împotriva oraşului, dar în niciun caz pentru a accepta acuzaţiile prosteşti care îmi sunt aduse. În acest moment este evident că nu am cum să mă întorc la biroul de la primărie. Mai mult ca atât, dacă rămân mai departe, devin complicele lor. Eu am primit mandatul de la cetăţeni, nu de la Plahotniuc, nu de la Dodon, nu de la Leancă, nu de la această gaşcă putredă aflată la putere din 90 încoace”, a spus Dorin Chirtoacă.



„Din luna mai alegeri nu mai pot fi făcute în Republica Moldova până în 2019, iar ei asta şi vor: ca să deţină toată puterea la orice nivel şi în orice instituţie, complet, pentru aşa-anumitele alegeri parlamentare care deja sunt fraudate de pe acum, prin votul mixt şi toate celelalte. Alegerile în municipiul Chişinău conform legii trebuie să abă loc pe pe 20 mai anul acesta, ultimele alegeri care pot avea loc înainte de alegerile obişnuite din 2019. Altceva decât alegeri anticipate nu văd ca soluţie pentru deblocarea lucrurilor. Locuitorii municipiului Chişinău, conform legii şi a bunului simţ, dar şi a tradiţiei deja, trebuie să aibă un reprezentant ales la primărie, al lor, de ei hotărât, nu hotărât de domnul Plahotniuc sau de Dodon”, a spus Chirtoacă.



Totodată, Dorin Chirtoacă a mai declarat că: „ frica şi presiunea sunt cuvintele cele mai relevante în ceea ce priveşte situaţia cu privire la autorităţile locale din Moldova. Cazul recent în care s-au arestat 20 de medici pentru ce s-a făcut? Pentru a băga frica ca să se teamă să vorbească om cu om, să îşi ascundă toţi telefoanele, să vorbească în şoaptă, să se teamă să iasă la serviciu, să se teamă să îi sune sau să le bată cineva la uşă. La asta a ajuns Republica Moldova azi. Şi nu doar la nivel de persoane care se găsesc în funcţii, cu mandate, aleşi, dar la nivelul omului de rând. Că dacă s-a trecut la medici, la oameni simpli care nu au treabă cu politica, înseamnă că asta îi vizează pe toţi. Şi iată în această atmosferă la noi se vor face alegeri parlamentare. Care alegeri parlamentare, la noi este dictatură. Stat capturat a fost ieri, deja este dictatură în plin sens al cuvântului”.



Amintim că Dorin Chirtoacă este cercetat pentru trafic de influenţă şi corupere pasivă în dosarul parcărilor cu plată, însă se declară nevinovat. La finele anului trecut, el a fost plasat sub control judiciar.