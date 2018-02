A fost constituit un nou grup de iniţiativă privind organizarea referendumului împotriva sistemului mixt; „Vrem să ne întoarcem dreptul la alegeri libere şi corecte”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 11.02.2018 16:49

Astăzi a fost constituit un nou grup de iniţiativă pentru organizarea referendumului privind anularea sistemului electoral mixt. Totodată, în cadrul adunării de constituire a grupului de iniţiativă a fost aleasă şi noua conducere a echipei.



„Astăzi am organizat lucrurile în fel încât să nu existe nici un pretext, nici măcar unul formal la adresa noastră. Noi trebuie să ne unim ca cetăţeni. Asta este cel mai important. Puterea ne-a vrut separaţi, pentru ca să nu vedem cum funcţionează instituţiile statului, pe cine servesc acele instituţii, ce se întâmplă cu banii noştri publici, de ce trăim atât de prost. De fiecare dată când o să cerem ce ne aparţine, ei o să ne arunci câte o petardă sau o să ne spună despre geopolitică. Nu trebuie să ne lăsăm distraşi, noi avem un scop foarte clar. Trebuie să ne întoarcem unicul instrument pe care l-am avut pe parcursul deceniilor de a-i pune la respect pe politicienii care au uitat cine este sursa puterii în acest stat. Ne întoarcem dreptul la alegeri libere şi corecte. Acesta este unicul nostru instrument pe care l-am avut şi ni l-au furat. Dacă nu reuşim să facem asta, ne va fi foarte greu”, a declarat Ştefan Gligor, preşedintele grupului de iniţiativă.



Potrivit Biroului executiv, în grupul de iniţiativă s-au înregistrat 791 de oameni.



„Suntem mai mulţi decât prima dată. Miza lor este să creadă că noi o să renunţăm la lupta pentru dreptul nostru la alegeri normale. Am o veste proastă pentru şmecherii ăştia. Nu va ieşi. Obţineţi exact invers. Dacă iarăşi nu ne înregistraţi, noi o să ne mai adunăm încă o dată. Acesta este protestul nostru. Această adunare pe care noi o facem este protestul nostru”, a declarat activistul civic Valeriu Paşa.



„Dacă CEC nici data aceasta nu va înregistra grupul de iniţiativă, o să mergem împreună la ei. Nu testaţi răbdarea poporului. Noi vrem paşnic să scăpăm de acest mixt, cât încă nu este târziu”, a spus expertul economic Sergiu Tofilat.



„Cea mai importantă lecţie din toată lupta noastră este că nu sunt Plahotniuc şi toată banda lui atât de puternici. Din contra, ne convingem că este vai de capul lor. Noi acum pornim un proces de creare a unei societăţi puternice, unei societăţi civile adevărate, care poate aspiraţiilor antidemocratice ale acestei puteri”, a afirmat Alexei Tulbure, fost reprezentant al Moldovei în Consiliul Europei şi ONU.



„Moldova a ajuns la o latură periculoasă. Pentru prima dată în istoria ţării noastre am fost calificaţi alături de ţările care au un regim hibrid. Mai rămâne o sigură treaptă până la regimul autoritar, însă conturul acestui regim, noi deja îl putem observa. Doar în puterile noastră constă cum va fi dezvoltarea Republicii Moldova. O să ne întoarcem pe drumul cu ţările democratice sau nu. Toţi vedem castelurile îngrădite. Mă tem că în curând va fi îngrădită toată ţara. Tinerii pleacă, rămân doar bătrânii, poliţia şi funcţionarii. Un astfel de viitor ne-a prescris regimul actual. Înlăturarea sistemului mixt este unica soluţie de a readuce ţara pe cale democraţiei ”, a spus analistul Victor Ciobanu.



Precizăm că pe 12 ianuarie curent, Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ privind anularea sistemului de vot mixt. Pentru respingerea iniţiativei au votat şase membri ai comisiei, iar împotrivă s-au expus doi membri.