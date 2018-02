Are nevoie de ajutor: Marina Doschinescu, diagnosticată cu cancer gastric, trebuie să urmeze un tratament costisitor

O femeie din oraşul Drochia are nevoie de ajutor. Este vorba despre Marina Doschinescu, în vârstă de 35 de ani, care în decembrie 2017 a fost diagnosticată cu cancer gastric.Marina Doschinescu are nevoie de 25 de mii de euro pentru un tratament de urgenţă, care urmează să fie făcut în Germania.„Povestea mea a început în decembrie 2017, atunci când am fost diagnosticată cu cancer gastric. Toată lumea mea s-a prăbuşit, toate visele mele, toate aspiraţiile mele erau distruse. Totul s-a întâmplat atât de repede şi spontan că nici nu ştiu cum a trecut o lună de zile deja de când lupt pentru viaţă”, a spus Marina Doschinescu.Oamenii de bună credinţă şi toţi cei cu inimă mare, care sunt dispuşi, pot face o donaţie pe„Din păcate, aceşti bani, care mi-ar oferi şansa la viaţă, şansa să îmi cresc copilaşii, nu îi am. Vă rog să mă ajutaţi, pentru că timpul nu stă în loc pentru mine, tratamentul pe care trebuie să-l încep este de urgenţă. Vă rog să mă susţineţi. Vă mulţumesc pentru fiecare sprijin, ajutor şi încurajare”, mai spune Marina Doschinescu.