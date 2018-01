RM a mai căzut cu 4 poziţii la capitolul Libertatea Presei; „Influenţă excesivă a oligarhilor şi lipsă de independenţă a autorităţii de reglementare”

„Mass-media drept armă”. Aşa este caracterizată situaţia presei din Republica Moldova de Organizaţia Reporteri Fără Frontiere, care a elaborat, pentru al 15-lea an consecutiv, topul Indicelui Libertăţii Presei în lume.Astfel, Republica Moldova a fost clasată pe locul 80. Harta arată că situaţia privind libertatea presei în RM s-a înrăutăţit considerabil. Or, ţara noastră doar timp de un an a ajuns cu 4 poziţii mai jos.„Mass-media moldovenească este diversificată, dar extrem de polarizată, ca şi ţara în sine, care se caracterizează prin instabilitate cronică şi influenţa excesivă a oligarhilor. Linia editorială a principalelor instituţii media se corelează îndeaproape cu interesele politice şi de afaceri ale proprietarilor. Independenţa jurnalistică şi transparenţa proprietarilor mass-media sunt provocări majore. Întrucât mass-media se luptă una cu cealaltă într-un climat exacerbat de criza ucraineană, lipsa de independenţă a autorităţii de reglementare în domeniul audiovizualului continuă să fie o sursă de îngrijorare”, se spune în raport.