Autorităţile locale, la limita răbdării: „Ori se face dreptate în domeniul salarizării, ori vom fi nevoiţi să ne apărăm dreptul la existenţă şi demnitate prin toate mijloacele legale posibile!” // DOC

Reprezentanţii autorităţilor locale se plâng că, în timp ce au responsabilităţi enorme şi beneficiază de cea mai mare încredere din partea cetăţenilor, sunt umilite şi discriminate total în domeniul salarizării. Într-o declaraţie adresată conducerii ţării, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova solicită factorilor de decizie să ia măsuri urgente în vederea redresării situaţiei deplorabile care persistă în domeniul salarizării autorităţilor publice locale.În scrisoarea adresată preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, premierului Pavel Filip, precum şi tuturor liderilor partidelor şi fracţiunilor parlamentare, CALM afirmă că funcţionarii publici şi persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul APL se confruntă cu o situaţie „discriminatorie, catastrofală şi umilitoare” şi solicită acestor factori de decizie să vină cu măsuri urgente pentru a elimina discriminarea în domeniul salarizării APL.„Autorităţile locale au ajuns să fie remunerate sub orice limita admisibilă, contrar cadrului legal din domeniul autonomiei locale, majoritatea funcţionarilor din APL având salarii chiar sub limita existenţei. Acest sentiment de umilinţă şi discriminare a celor din APL este accentuat şi mai mult anume de prevederile bugetului de stat şi politica fiscală şi vamală pentru anul 2018 care, pe de o parte, prevăd creşteri/ajustări importante salariale pentru Guvern, Parlament, judecători etc., însă NU prevăd nimic pentru APL în domeniul salarizării, ceea ce reprezintă o discriminare vădită şi un semn de atitudine reală faţă de administraţia publică locală”, se spune în declaraţia Congresului Autorităţilor Locale.Totodată, CALM consideră o ruşine pentru autorităţile statului şi pentru societate ca „cei mai respectaţi reprezentanţi ai comunităţilor locale să fie puşi în situaţii de umilinţă şi determinare de a căuta surse de venit pentru a-şi asigura minimum de existenţă”.Mai mult, în adresare se spune că unii primarii cu realizări în dezvoltarea localităţilor decid să plece din funcţie sau să-şi ia concediu ca să muncească la „negru” pe meleaguri străine, pentru a putea asigura un trai decent copiilor lor. În acelaşi timp, CALM dă alarma că acest fenomen ia amploare în societatea noastră.„Cerem ca toţi factorii de decizie ai statului să se aşeze la masa de dialog împreună cu reprezentanţii APL şi CALM, în vederea identificării unor măsuri urgente de redresare a situaţiei din acest domeniu. În caz contrar, APL vor fi nevoite să-şi apere drepturile la existenţă şi demnitate, folosind toate mijloacele legale posibile”, conchide declaraţia CALM.