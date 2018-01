Patricia Kopatchinskaja, o violonistă originară din Republica Moldova, a obţinut un premiu Grammy

Violonista Patricia Kopatchinskaja, originară din Republica Moldova, a primit premiul Grammy pentru albul „Death and the Maiden”, înregistrat cu orchestra de cameră din Saint Paul, SUA, notează lematin.ch Premiul a fost acordat la categoria rezervată pentru muzica de cameră.Patricia Kopacinskaia s-a născut în 1977, la Chişinău. În 1989, violonista împreună cu familia ei au emigrat în Austria.Cea de-a 60-a gală a premiilor Grammy va avea loc duminică seară, la New York.