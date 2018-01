Deconectări de la lumină în mai multe raioane, inclusiv în capitală

Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că joi, 1 februarie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice.



Vedeţi lista localităţilor mai jos:



Chişinău, sectorul Botanica:

str. Botanica Veche 5-39, 51, 57, 8, Cernăuţi 3, Poamei 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Pompierilor 16A, Sarmizegetusa 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

str. Independenţei 24, 24/1, 24/3 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Independenţei 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Salcîmilor 22/3, Grădina Botanică 3 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



Chişinău, sectorul Buiucani:

str. V. Belinschii 56-76, 73-89 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Tricolorului 36, 40, 42 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. Truşeni 9004 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Dumbrava Roşie 1, 2, 3, Florării 43, Vadul lui Vodă 16-28, 17 A-Z - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. Ave Maria, Bucovinei, Bujorilor, Chicago, Moldoviţa, Stăuceni , Stejarilor, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00



Anenii Noi:

str. B. Glavan, Tighina, Novaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

str. Concilierii Naţionali, Suvorov, Tighina, str-la Tihaia - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 10:45

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:45

s. Maximovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



Cahul:

s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Slobozia Mare: str. Uliţa Mare - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 16:00

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00



Cantemir:

s. Ghioltosu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



Călăraşi:

s. Nişcani - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Onişcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Vătămăneasa: str. A. Puşkin, Ion Creangă, Lesnaia, Novoselov, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00



Căuşeni:

or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Păcii, Orhei, Măgdăceşti, Cala Liceului, Basarabia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



Hînceşti:

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, G. Cotovschi, Hînceşti, Ioan Iakir, Lenin, M. Goriki, Molodejnaia, Neberejnaia, Ogorodnaia, str-la Ozernaia, Sovetscaia, Taras Şevcenco - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Lăpuşna: str. A. Lăpuşneanul, Bahmeta, Matrosov, S. Kirov, Sovetov - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 11:40



Ialoveni:

str. Alexandru cel Bun, Alexandru Hîjdeu, Aurel David, Basarabia, Bălţi, Boris Glavan, Cetatea Albă, Chişinăului, Constantin Sterea, Dumbrava Roşie, Ialoveni, Ismail, Işnovăţ, Işnovăţ 4 str-la, Libertăţii, Nicolae Testemiţeanu, Salcîmilor, Spartac, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefănucă Petru, Tighina, Tudor Vladimirescu, Universului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Cel Bun, Alexandru Hîjdeu, Barbu Lăutaru, Basarabia, Carpaţilor, Cetatea Albă, Chilia, Cişmelelor, Constantin Sterea, Dacia, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbrava Roşie, Florilor, Grigore Vieru, Hotinului, Ialoveni, Ioan Vodă Cel Viteaz, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Işnovăţ, Iurie Gagarin, Livezilor, Livezilor str-la, Luceafărul, Luceafărul str-la, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Sănduţa Petru 2 str-la, Sănduţă Petru, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga2 Str-Lă, Ştefan Neaga3 Str-Lă, Ştefan Neaga 1 str-la, Ştefănucă Petru, Vasile Alecsandri, Veniamin Zarzăr, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:20

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



Leova:

s. Covurlui - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30



Nisporeni:

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:30



Orhei:

s. Bieşti - parţial în intervalul de timp între 13:10 - 17:00

s. Chiperceni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 13:00

s. Puţintei - parţial în intervalul de timp între 08:50 - 17:00



Străşeni:

s. Cojuşna: str. A. Lăpuşneanul, Dragoş Vodă, Podgorenilor, Străşenilor - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



Ştefan Vodă:

s. Cioburciu: str. 1 Mai, 28 Iunie, Şesului, Calinin, Cecvora, Cernova, Comsomoliscaia, Lenin, M. Gorikii, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Olăneşti: str. 31 August, Calinin, Ceapaev, Florilor, Lenin, Moghilevscaia, N. Testemiţeanu, Pirogov, Nistreană, V. Maiakovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenina, Mihail Frunze, Mihail FrunzeStr-La, Mira, Molodejnaea, S.Popeasca, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



Taraclia:

s. Copceac: str. 8 Martie, Calinina, Nicolai Pirogov, Rodaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Copceac: str. 8 Martie, Calinina, Pobedî - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:30

s. Copceac: str. 8 Martie, Calinina, Pobedî, Nicolai Pirogov, Rodaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



Teleneşti:

s. Ineşti - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:30

s. Mîndra - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:50



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11 sau accesaţi site-ul www.gasnaturalfenosa.md.