O familie din Rezina se plânge că fiul lor este bătut de o educatoare

Nişte părinţi din Cuizăuca, Rezina, se plâng că o educatoare de la grădiniţă îl bate pe fiul lor. Aceştia au scris la poliţie, iar educatoarea riscă să fie sancţionată conform legislaţiei. Zilnic, în instituţiile de învăţământ din R. Moldova se înregistrează cazuri de violenţă asupra copiilor, de cele mai multe ori părinţii ştiu, dar se tem să vorbească, deoarece nu au încredere în organele de drept.Elena Clima, mama unui copil de şapte ani din satul Cuizăuca, raionul Rezina, ne-a spus că, săptămâna trecută, copilul său s-a întors acasă cu un obraz roşu şi le-a spus părinţilor că nu mai vrea la grădiniţă deoarece educatoare „îl trage de obraz”.„El spune că stătea la masă şi, în acest timp, educatoarei i-a sunat mobilul. Copilul s-a întors să îi spună ceva unei colege, iar educatoarea s-a enervat şi l-a tras de obraz. Nu este pentru prima oară când îl trage, am iertat-o de două ori, dar acum nici măcar nu şi-a cerut scuze”, ne-a spus mama acestuia.„Copilul le-a spus şi poliţiştilor că educatoarea îi loveşte cu palma şi pe alţi copii din grupă. Şi părinţii ştiu, dar tac, eu nu mai pot să rabd. În grupă sunt copii şi de-ai rudelor sale, însă la ei nu ridică mâna”, a observat femeia.„Cadouri de sărbători aşteaptă, dar nu ştie cum să se comporte cu copiii. Am lucrat şi eu educatoare, dar nu am lovit niciodată pe nimeni. Am scris plângere la directoare, lămuriri la poliţie, dar nu şi-a cerut scuze nici astăzi educatoarea. Directoarea, la rândul ei, mi-a reproşat că am ajuns tocmai la ziar să mă plâng”, ne spune Elena, mama copilului.Directoarea instituţiei preşcolare din Cuizăuca regretă cele întâmplate şi nu exclude faptul că acest copil ar fi fost lovit de către educatoare. „Eu mi-am cerut scuze de la părinţi, nu vă pot spune dacă a avut loc un caz de violenţă. E o educatoare cu studii, dar cine ştie ce a avut ea pe suflet în acel moment”, a menţionat Elena, directoarea instituţiei.Educatoarea Victoria Luchian respinge acuzaţiile părinţilor. „Nu s-a întâmplat nimic, pur şi simplu, el nu era atent şi i-am întors faţa cu mâna, nu l-am tras de obraz, cum spun părinţii”, a spus ea.Poliţistul Eugen Atamanenco, care a fost la faţa locului şi a discutat cu fiecare parte, ne-a declarat că investighează cazul, iar dacă educatoarea va fi găsită vinovată, va fi trasă la răspundere.Psihologul Liceului Teoretic „Ion Creangă”, Claudia Mursa, care a fost prezentă la investigarea cazului, a spus că „nu se amestecă”.