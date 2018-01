A evitat o catastrofă, ieşind la timp cu camionul în flăcări dintr-un tunel din Canada; Şoferul moldovean, numit „eroul zilei” în presa internaţională

Un şofer moldovean a reuşit să evite o tragedie, ieşind la timp cu camionul cuprins de flăcări dintr-un tunel din Canada.Totul s-a întâmplat ieri dimineaţa, în tunelul Lafontaine, Quebec.Moldoveanul se afla la volanul unui camion plin cu legume când a observat că din acesta iese fum.„Când am intrat în tunel am văzut o explozie aproape de o anvelopă. Când am ajuns pe la mijlocul tunelului am observat că iese fum. Mi-am dat seama că este periculos şi am accelerat rapid pentru a ieşi din tunel”, a spus Mihail Gîlcă, scrie tvanouvelles.ca Astfel, moldoveanul a reuşit să evite o catastrofă.Autorităţile locale au lăudat reacţia excelentă a moldoveanului, care a fost numit „eroul zilei”.Mihail Gîlcă locuieşte de aproape patru ani în Quebec.