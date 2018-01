Turneul Campioanelor se va muta din 2019 de la Singapore

2018 este ultimul an în care Turneul Campioanelor se va mai disputa la Singapore. Începând de anul viitor, competiţia ce încheie oficial sezonul în circuitul feminin se va muta la Shenzhen.



Cel puţin până în 2028, Turneul Campioanelor, competiţia ce adună la start cele mai bune jucătoare de tenis din lume se va desfăşura în China, la Shenzen, după ce la finalul acestui sezon va expira înţelegerea pe care WTA o are cu Singapore, acolo unde s-a disputat începând cu 2014. De altfel, în acel an, Simona Halep, numărul 1 mondial, a disputat finala competiţiei, pierdută în faţa americancei Serena Williams.



"Am ales de câţiva ani să îmi încep sezonul la Shenzhen. Este un loc fascinant şi prietenos, cu unii dintre cei mai buni fani ai tenisului din întreaga lume. Ştiu că partenerii WTA de la Shenzhen vor oferi o experienţă minunată şi memorabilă jucătoarelor, fanilor şi sponsorilor, aşa că sunt încântată că acest oraş a fost ales să găzduiască finala WTA", a declarat Simona Halep, conform site-ului oficial al WTA.



Sportiva din România este deţinătoarea trofeului de la Shenzhen, atât la simplu şi la dublu.



Conform WTA, şi premiile ce vor fi oferite începând din 2019 la Turneul Campioanelor se vor dubla, urmând să ajungă la 14 milioane de dolari. Mai mult, la Shenzen, până în 2019, va urma să fie construită şi o arenă cu o capacitate de 12 000 de locuri.



Shenzhen va fi cel de-al zecelea oraş diferit ce va găzdui Turneul Campioanleor, după Boca Raton (1972-1973), Los Angeles (1974-1976, 2002-2005), Oakland (1978), New York (1977, 1979-2000), Munchen (2001), Madrid (2006-2007), Doha (2008-2010), Istanbul (2011-2013) şi Singapore (2014-2018).