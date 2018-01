Un poliţist din capitală, reţinut de CNA pentru trafic de influenţă

17.01.2018 10:25

Un ofiţer de investigaţii de la Inspectoratul de Poliţie Râşcani a fost reţinut aseară pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influenţă.



Potrivit materialelor anchetei, pe parcursul anului trecut, poliţistul ar fi pretins şi primit mai multe sume bani, sub pretextul că are influenţă asupra procurorilor şi judecătorilor să emită decizii favorabile pe un dosar.



Iniţial era vorba despre 4.000 de lei pentru a determina un procuror din cadrul Procuraturii raionului Soroca să nu atace cu recurs o încheiere de judecată. Alţi 200 de euro ar fi fost pretinşi pentru a influenţa magistraţii de la Curtea de Apel Bălţi, şi 250 de euro suplimentar, pentru ca cei din urmă să respingă recursul procurorului.



În după-amiaza zilei de ieri, poliţistul a fost prins în flagrant în timp ce a primit ultima tranşă de 250 de euro, transmişi sub controlul CNA.



Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o amendă de până la 300 000 de lei sau

cel mult şapte ani de puşcărie.