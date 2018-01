VIDEO

Un expert media ucrainean, invitat de Ambasada SUA, nu a fost lăsat să intre în RM; Incidentul, criticat de specialişti media

Sursa: jurnal.md Foto: captură 17.01.2018 19:29

Un cunoscut expert media din Ucraina, care urma să participe la un training despre combaterea propagandei externe, nu a fost lăsat, noaptea trecută, să intre în Republica Moldova. Este vorba despre Roman Şutov, care a avut şi o invitaţie din partea Ambasadei Statelor Unite. El se arată nedumerit de acţiunile autorităţilor de la Chişinău. De cealaltă parte, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră spun că Şutov nu şi-a putut justifica vizita, la fel ca şi o jurnalistă din Rusia, care a primit interdicţia tot noaptea trecută. Fenomenul este criticat de către unii specialişti media.



Directorul de programe al organizaţiei "Detector Media" de la Kiev, Roman Şutov, a scris pe contul său de Facebook cum s-a întâmplat totul.



„Aveam invitaţie de la Ambasada Statelor Unite ale Americii. Când a venit momentul să fiu verificat, îndată am fost dus într-un cabinet. Am discutat 15 minute, mi-au fotografiat programul. După ce am aşteptat patru ore, am primit interdicţia cu pretextul că nu am motivat scopul vizitei. Pentru ei nu a reprezentat o motivare nici programul evenimentului, nici invitaţia ambasadei, nici prezenţa activă a partenerului din Moldova în biroul angajaţilor securităţii aeroportului. Toate încercările noastre de a protesta faţă de decizie nu s-au soldat cu succes. Partenerului meu i-au arătat deodată cu degetul în sus. Când le-am spus că totul este minciună şi ei ştiu asta, mi-au răspuns: Noi doar vă transmitem decizia, pe care nu am luat-o noi. În locul meu, procesul-verbal a fost semnat de către doi „martori” şi atât”, a spus expertul media Roman Şutov.



Roman Şutov urma să participe la evenimentul organizaţiei nonguvernamentale „Digital Communication Network”, structură internaţională cu sediul în Estonia, finanţată inclusiv de Departamentul de Stat al SUA.



„Roman a acceptat invitaţia să fie oaspetele nostru ca să avem aceste întâlniri şi e grav că de fapt puţinele iniţiative de a stârni discuţii la tema propagandei media sunt oprite. E anul 2018, dar avem impresia că e din nou 2008. Dacă ne gândim puţin care ţări încă mai interzic jurnaliştilor să intre, trebuie să ne punem întrebări şi să ne gândim dacă noi suntem ok ca să fim şi noi o astfel de ţară. Noi am luat legătura cu partenerii noştri de la ambasada SUA şi am decis să reprogramăm evenimentul pentru săptămâna viitoare doar că îl vom avea pe Roman pe skype”, afirmat preşedinte Digital Communication Network, Artur Gurău.



Solicitată pentru o reacţie, şefa Secţiei Relaţii Publice a Poliţiei de Frontieră a declarat că instituţia nu comentează acuzaţiile, însă spune că acţiunea a fost una justificată.



„Persoana în cauză nu a întrunit condiţiile de trecere a frontierei de stat. Din startul discuţiei cu angajaţii Poliţiei de Frontieră, dumnealui nu a declarat scopul real al vizitei în Republica Moldova, deşi ulterior a încercat să-şi justifice vizita cu prezentarea unui set de documente, însă acest fapt nu l-a scutit de decizia privind refuzul intrării în Republica Moldova. Cu următoarea cursă Chişinău-Kiev cetăţeanul a fost returnat. Reiterăm că toate persoanele care traversează frontiera de stat sunt supuse verificărilor de frontieră indiferent de statutul social al persoanei, categoria de vârstă sau naţionalitate”, a spus Raisa Noviţchi.



Nu i s-a permis să intre în Moldova nici angajatei postul NTV de la Moscova Irada Zeynalova, care urma să-l intervieveze pe şeful statului.



„Unei cetăţene a Federaţiei Ruse nu i-a fost permisă intrarea în Republica Moldova pe motiv că nu a putut justifica scopul vizitei. Persoana în cauză a sosit aseară cu ruta Istanbul-Chişinău şi ulterior cu ruta Chişinău-Moscova a fost returnată. La controlul de frontieră a declarat că are stabilite întâlniri oficiale în Republica Moldova, însă nu a putut prezenta documente care să-i confirme cele spuse. Acest fapt a şi constituit motiv de neautorizare a trecerii frontierei de stat”, a adăugat aceasta.



Aceste restricţii sunt criticate de către directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente. „Roman Şutov, care este un cunoscut expert din Ucraina, participant în multe proiecte la nivelul Uniunii Europene în ceea ce ţine de dezinformare pro-Kremlin şi faptul că i-a fost aplicată interdicţia de a intra în Republica Moldova este foarte, foarte trist. Denotă din punctul meu de vedere faptul că Poliţia de Frontieră, şi în general organele de drept din Republica Moldova, aplică o strategie foarte stranie, selectivă şi discreţionară. I-a fost interzisă intrarea în aceeaşi noapte şi Iradei Zeynalova, care este prezentatoare şi portavoce a propagandei pro-Kremline la postul de televiziune NTV. Anterior ea a fost şi la Pervîi Kanal. Din punctul meu de vedere, oricare ar fi scopul intrării unor persoane de media în Republica Moldova, este absolut inadmisibil, antidemocratic”, a menţionat director executiv al Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei.



Petru Macovei a adăugat că este un derapaj să invoci că oamenii nu au justificat motivul vizitei lor în Republica Moldova.



„Noi ce, suntem un bantustan în care oamenii nu pot să intre? Suntem o ţară asociată Uniunii Europene, dacă autorităţile îşi mai aduc aminte de lucrul ăsta. Iar asta înseamnă aplicare tuturor valorilor şi principiilor europene de deschidere inclusiv a frontierelor. Faptul că unii jurnalişti servesc propaganda sau instituţii media care nu oferă informaţie obiectivă este altă mâncare de peşte şi nu este treaba Poliţiei de Frontieră să facă monitoring media”, a spus Petru Macovei.



Reprezentanta Poliţiei de Frontieră a declarat că instituţia nu comentează nici aceste critici. Amintim că anterior şi alţi jurnalişti nu au fost lăsaţi să intre pe teritoriul Republicii Moldova.