Reprezentanţii societăţii civile intenţionează să constituie un nou grup privind anularea sistemului mixt de vot printr-un referendum

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 16.01.2018 20:09

După ce le-a fost respinsă iniţiativa, reprezentanţii societăţii civile intenţionează să constituie un nou grup privind anularea sistemului mixt de vot printr-un referendum. Anunţul a fost făcut de mai mulţi activişti civici, care nu exclud însă şi posibilitatea atacării hotărârii Comisiei Electorale Centrale în judecată. Autorii propunerii au reiterat faptul că motivele invocate de CEC nu au suport juridic şi afirmă că decizia este una politică.



„Noi vom consulta oamenii care ne-au susţinut şi le vom propune să constituim un nou grup privind anularea sistemului mixt. Vom examina posibilitatea contestării în instanţe a deciziei CEC. Suntem încă în faza de documentare pentru că sistemul judecătoresc are nivel scăzut de independenţă”, susţine Ştefan Gligor, director de programe Centrul de Politici şi Reforme din Moldova.



Membrii grupului de iniţiativă au luat această decizie după ce, săptămâna trecută, Comisia Electorală Centrală nu a dat curs solicitării de a înregistra structura care optează pentru abrogarea votului mixt în cadrul unui plebiscit. Unul dintre motivele invocate este că propunerea ar fi în contradicţie cu recomandările Comisiei de la Veneţia, care ar fi sugerat să nu fie făcute modificări în legislaţie cu cel puţin un an înainte de alegeri.



„Argumentul pe care îl invocă ei Comisia de la Veneţia aici nu merge, grupul de iniţiativă nu doreşte să schimbe legislaţia electorală, dar să revină la acel sistem electoral care l-am avut şi care cu carenţe aşa cum era ne-a asigurat schimbarea puterii în RM în mod paşnic pe parcursul a 25 de ani. Asta era unica iniţiativă care prezenta pericol pentru actuala guvernare de atâta a fost atacată şi este absolut evident că CEC nu este un organ de stat care acţionează autonom, este controlat de PD şi Plahotniuc”, a spus Alexei Tulbure, analist politic.



„Mi se pare incorect şi cinic argumentul ăsta de minim un an, mai ales scoţându-l din context şi aplicându-l unui grup de iniţiativă civică. Or, dacă CEC sau altcineva care invocă acest argument ar citi ghidul bunei practici al Comisiei de la Veneţia ar vedea că acel termen de un an este prevăzut ca cetăţenii să nu aibă impresia că cei de la putere în ultima perioadă dinaintea alegerilor schimbă sistemul în favoarea lor”, a declarat Andrei Lutenco, director de programe Centrul de Politici şi Reforme din Moldova.

Activiştii civici susţin că este lipsit de temei şi argumentul potrivit căruia sistemul mixt de vot nu poate fi anulat, întrucât s-ar crea un vid legislativ.



„Prin decizia CC s-a revenit la alegerea de către popor a preşedintelui după 16 ani s-a revenit la modalitatea de alegere directă, n-a existat niciun vid legislativ nici în acest caz, or aici vedem că atunci când vrea guvernarea vid nu există, când vine altcineva se inventează un vid legal care există doar în imaginaţia bolnavă a celor de la guvernare”, susţine Victor Ciobanu, analist politic.



Cât despre pretinsele nereguli în ceea ce priveşte autenticitatea susţinătorilor, activiştii afirmă că acestea sunt minore şi nu puteau decide soarta plebiscitului.



„Eu cred că ei ar trebui să se uite peste procesul verbal să vadă dacă sunt cel puţin 300 de membri care participă legal la adunare, restul să-i scoată dacă nu convenea CEC. CEC a primit indicaţia să nu înregistreze grupul şi a făcut-o aşa cum o duce capul, folosind nişte argumente inventate”, a declarat Arcadie Barbăroşie, director Institutul de Politici Publice.



„Niciunul dintre aspectele pe care le-a abordat CEC nu a fost examinat niciodată. În 2015 au fost sute de persoane a căror semnătură nu corespundea o semnătură sau alta pentru că asta se întâmplă când este o adunare a cetăţenilor. Noi calificăm decizia CEC ca una ilegală, abuzivă şi motivată politic”, a spus Valeriu Paşa, activist civic.



Mai mult. Membrii CEC sunt cei care au comis abateri la examinarea cererii, afirmă reprezentanţii societăţii civile.



„Două persoane din CEC erau în situaţie de conflict de interese pentru că au participat la desemnarea acestor circumscripţii electorale şi erau interesaţi ca lucrul lor să nu fie fără sorţi de izbândă”, susţine Lilia Caraşciuc, director Transparency International Moldova.



„Cetăţeanul Plahotniuc s-a speriat foarte tare de această iniţiativă a noastră. Nu vă place referendumul? Ok, noi suntem în sărbătorile de iarnă şi vom face şi alte surprize, nu ne vom opri până nu scăpăm de voi. Aşa că, d-le Plahotniuc, cât încă nu-i târziu, opriţi-vă, întoarceţi miliardul furat, ieşiţi din politică şi puteţi să vă ocupaţi de organizarea concertelor să câştigaţi bani din asta”, a declarat Sergiu Tofilat, activist civic



Membrii grupului de iniţiativă au îndemnat cetăţenii, partidele de opoziţie, dar şi partenerii externi să sprijine această propunere. Nici preşedinta CEC, Alina Russu, nici reprezentanţii serviciului de presă ai instituţiei nu au răspuns la telefon. Iar purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gamurari, a respins acuzaţiile şi a sugerat că afirmaţiile ar avea tentă electorală.