Strigăt de ajutor: O femeie de 31 de ani are nevoie urgentă de un transplant hepatic

Sursa: jurnal.md Foto: caritate.md 15.01.2018 15:22

Aşteaptă în fiecare zi să se întâmple o minune şi speră din tot sufletul că viaţa ei nu va mai atârna de un fir de aţă. Este vorba despre Viorica Vîrticuş, o femeie de 31 de ani care are nevoie urgentă de un transplant hepatic. Asta după ce în urma unui tratament i-au fost prescrise antibiotice şi s-a îmbolnăvit de ciroză hepatică.



Viorica povesteşte că, pe când avea 12 ani, a fost diagnosticată cu hepatita B, însă starea ei de sănătate era stabilă şi făcea periodic controale de rutină. În 2015 însă, situaţia ei s-a agravat după ce a fost internată cu pneumonie. Atunci i-au fost administrate preparate antibiotice care au provocat reacţii adverse şi în urma cărora a apărut ciroza.



„Din 2015 până în 2017, a fost lichid, dar a fost foarte puţin în burtă. Acum, de cinci luni, este foarte mult şi foarte repede se acumulează. Am mers peste tot unde e posibil, încerc toate metodele. Am fost în Turcia, am făcut tratamente şi din răsputeri mă străduiesc şi vreau ca eu să fiu sănătoasă. Şi rog toată lumea de bună-credinţă, cu sufletul mare, să mă ajute, că vreau să trăiesc. Am un copil de şase ani, am şoţ, am familie, care foarte mult îşi fac griji pentru mine”, spune Viorica.



Femeia mai spune că din august 2017 boala a doborât-o. Acumularea de lichid a crescut considerabil, iar vederea i-a scăzut brusc.



„A început să se acumuleze apă, a început să îmi fie rău, să cad în comă, să nu îmi dau seama ce e cu mine. Eu acum văd oamenii, dar nu văd clar. Eu pot să merg, dar nu în direcţia care trebuie. De aceea, am nevoie de însoţirea altei persoane, singură nicidecum”, spune femeia.



Deşi a găsit un donator, pentru a suporta intervenţia de transplant la Istanbul, are nevoie de tocmai 65 de mii de euro, o sumă de care familia nu dispune.



„Medicii din Turcia îmi dau garanţia că o să mă fac bine. Eu asta cred şi credem în bunul Dumnezeu. Donator este fratele meu, este cel care vrea să mă ajute. Îi mulţumesc din suflet, asta nu e o decizie foarte uşoară”, a spus Viorica.



Toţi cei care nu au rămas indiferenţi faţă de drama prin care trece familia Vîrticuş şi sunt dispuşi să întindă o mână de ajutor, pot face o donaţie pe pagina caritate.md la rubrica „Din inimă pentru Viorica Vîrticuş” sau prin intermediul datelor bancare afişate mai jos. Împreună putem salva o viaţă!



EURO

BC ,,Moldindconbank" SA

Cod: MOLDMD2X

IDNO: 1002600028096

MD94ML000000000002805525

IBAN: MD21ML000002259A29216261

Virticus Viorica



LEI

BC ,,Moldindconbank" SA

Cod: MOLDMD2X329

IDNP: 2002048110921

MD63ML000002259A29216281

Virticus Viorica