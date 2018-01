Magazinele „sociale” ale lui Shor: Produse alimentare de origine dubioasă, cu termenul de valabilitate pe sfârşite şi cu o reducere neînsemnată

Magazinele sociale „Şor” ajung în orice sat fără a plăti vreo taxă la stat. Mai mult, nimeni nu verifică calitatea şi originea produselor alimentare desfăcute de aceste magazine. Potrivit bătrânilor, doar unele produse sunt mai ieftine, altele însă sunt mai scumpe şi au termenul de valabilitate aproape expirat.Maria Saviţchi (74 de ani), locuitoare a satului Ocniţa-Răzeşi din comuna Cucuruzeni, raionul Orhei, are cartelă de la magazinul social „Şor” din noiembrie 2017. „Sunt nevoită să cumpăr produse de la acest magazin, deoarece nu avem nicio alimentară în sat. Anumite produse sunt aici mai ieftine cu 50 sau 75 de bani decât în celelalte magazine. Am cumpărat o franzelă cu un leu, dar e mai mică, un chefir cu 50 de bani mai ieftin, bomboane cu 50 de bani mai ieftine la kilogram, hrişcă cu 12 lei kilogramul, dar restul produselor au aceleaşi preţuri. De exemplu, conserva de peşte costă 7,80 lei, dar la Orhei – 7 lei”, a remarcat pensionara.Potrivit femeii, în Ocniţa-Răzeşi erau pe timpuri 370 de locuitori, „dar atâţia au murit şi au plecat, încât au rămas 200 de oameni”, ne-a relatat ea.Şi Doamna Galina merge la magazinul ambulant ca să-şi cumpere făină, crupe şi pâine. „Pe cartelă poţi să îţi cumperi doar o pâine albă de 2 lei şi trei pâini sure, a câte 3 lei bucata. E uşoară şi mică pâinea lui Şor”, ne-a spus bătrâna.Primarul comunei Cucuruzeni, Grigore Negruţă, ne-a declarat că magazinul social ambulant vine săptămânal în cele două sate pe care le conduce în baza unei cereri a Asociaţiei Obşteşti „Pentru Orhei” pentru a comercializa produse alimentare.„Au cerut un loc unde să poată comercializa produse alimentare. Le-am permis pentru că au făcut cartele tuturor pensionarilor care s-au adresat lor, le-au mai făcut şi altor categorii de oameni cu nevoi speciale. Le livrează produse, probabil, cu un preţ mai mic”, ne-a informat primarul.

Grigore Negruţă şi-a motivat decizia de a permite funcţionarea magazinului ambulant pe teritoriul comunei din cauza celor circa 400 de pensionari înregistraţi aici. „Aceşti oameni cred că Ilan Şor vrea să le facă un bine şi noi nu putem să îi interzicem. Alţi agenţi economici plătesc o taxă de 50 de lei pe zi”, ne-a explicat primarul.

Primarul nu ştie nimic despre calitatea produselor pe care le desface Şor: „Nu am făcut un control nici noi şi nu am auzit ca alte structuri de resort să îl facă. Lumea din sat spune că unele produse sunt de calitate proastă… Nu plătesc nicio taxă nici în alte sate unde merg. Am vorbit cu mai mulţi primari din raionul Orhei despre acest subiect, dar odată ce magazinele reprezintă o asociaţie obştească, sunt scutiţi de taxe”, a afirmat primarul.



