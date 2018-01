Cartel între casele media deţinute de Plahotniuc şi Dodon; Val Butnaru: „Agenţii economici sunt şantajaţi să nu plaseze publicitate la Jurnal TV”

În timp ce studiile de audienţă independente arată că Jurnal TV este lider în topul preferinţelor telespectatorilor, ştirile de la ora 19:00 fiind cele mai urmărite în capitală, agenţii economici sunt şantajaţi să nu-şi plaseze publicitatea la postul nostru de televiziune. Schema este pusă la cale de casele de vânzări de publicitate care sunt controlate de Plahotniuc şi Dodon.



Declaraţiile au fost făcute aseară la Cabinetul din Umbră de către directorul Jurnal Trust Media, Val Butnaru, care i-a îndemnat pe agenţii economici să nu cedeze acestor presiuni.



„În aceste zile are loc constituirea unui cartel pe piaţa de publicitate. O casă de vânzări care îi aparţine lui Plahotniuc s-a asociat neoficial cu o casă de vânzări care îi aparţine lui Dodon. Aceste două case de vânzări şantajează clienţii publicitari şi agenţiile de publicitate cu faptul că, dacă vor plasa publicitate la Jurnal TV, nu vor avea reduceri fabuloase pe care le practică Casa Media a lui Plahotniuc, de exemplu. Am un îndemn către agenţii economici. Nu vă temeţi. Plasaţi publicitate acolo unde vă îndeamnă simţul practic. Plasarea de publicitate la Jurnal TV este exact în interesul dvs. O să fie greu, dar dacă depăşiţi frica, o să câştigăm şi noi, şi voi. Ei urmăresc nu doar să micşoreze cota noastră de publicitate. Ei vor să ne distrugă economic şi să ne aducă la faliment, iar când să se întâmple acest lucru, să spună că e un „management defectuos”. Nu avem de gând să acceptăm această situaţie pe care o creează aceste două case de vânzări”, a declarat Val Butnaru.



Astfel, în timp ce măsurătorul oficial de audienţă prezintă cu totul alte cifre, studiul IMAS de audienţă TV, realizat la comanda Ambasadelor Statelor Unite şi Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova, plasează Jurnal TV pe locul doi, la mică distanţă de un post cu acoperire naţională şi care retransmite emisiuni din Federaţia Rusă. Un alt studiu, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent la sfârşitul lunii decembrie, a arătat că Jurnal TV ocupă locul doi în preferinţele telespectatorilor, cedând doar în faţa aceluiaşi post cu acoperire naţională.



„În decembrie a fost realizat un sondaj sociologic, comandat de Ambasada Suediei, în care Jurnal TV era clar prezentat drept unul dintre liderii de pe piaţa mediatică din Republica Moldova. Suntem pe locul 2, după Prime, un post care retransmite Pervâi Canal, televiziunea rusească cu care „luptă” Plahotniuc. Recent a fost prezentat un alt sondaj sociologic, comandat de Ambasada SUA şi Ambasada Olandei care atestă acelaşi lucru - Jurnal TV este printre lideri. Noi avem cele mai credibile ştiri, cele mai de calitate talk-show-uri, iar în Chişinău Jurnal TV este pe primul loc. Spun toate acestea pentru cei care se lasă manipulaţi inclusiv de măsurătorul oficial care dă cu totul alte cifre”, a menţionat directorul Jurnal Trust Media.



Şi experţii prezenţi la Cabinetul din Umbră i-au îndemnat pe clienţii de publicitate să nu cedeze şantajului pus la cale de Plahotniuc şi Dodon, care vor să elimine Jurnal TV, cel mai periculos concurent pe piaţa media pentru televiziunile pe care ei le controlează.



„Este foarte dificil, dar agenţii economici care sunt şantajaţi trebuie să înţeleagă că pe lângă faptul că reclama lor va fi văzută, pentru Jurnal TV este un post foarte vizionat, vor avea un mare atu. Telespectatorii înţeleg ce riscuri îşi asumă care cumpără publicitate la Jurnal TV, înţeleg că acel agent economic a fost supus unor presiuni şi astfel vor câştiga admiraţia oamenilor. Aşa s-a întâmplat anul trecut în România, când foarte mulţi agenţi economici au renunţat să mai dea publicitate la anumite TV-uri care manipulau în privinţa protestelor. Acea decizie a agenţilor economici a avut succes pentru că, cel puţin la un post TV s-au văzut schimbări salutate de instituţia audiovizualului. Jurnal TV este una dintre puţinele surse mass-media, chiar singura care de cele mai multe ori aduce informaţie relevantă pentru cetăţeni şi acest post TV trebuie să fie susţinut”, a spus jurnalistul Alex Cozer, membru al Platformei DA.



„Vreau să vă felicit cu faptul că fiecare al şaselea locuitor din Chişinău se uită la ştirile Jurnal TV şi fiecare al optulea cetăţean priveşte această emisiune. Este un rezultat extrem de bun şi, dacă facem abstracţie de Prime, chiar sunteţi cel mai bun canal. Plahotniuc are un întreg holding în care Prime este cel mai vizionat şi vinde această publicitate la pachet. Dacă ar exista un CCA şi un Consiliu al Concurenţei pe bune, ar desface aceste trusturi. Dar aceste instituţii de stat permit această monopolizare a pieţei media. Ei vor să elimine concurenţii de pe această piaţă, iar Jurnal TV este cel mai tare concurent. Aş îndemna şi eu agenţii economici să nu se uite pe acele măsurători. Să se mai uite pe sondaje şi să vadă că sunt posturi TV independente la care trebuie să dea publicitate, dacă vor ca ea să ajungă acolo unde trebuie”, a spus şi expertul politic Victor Ciobanu.