Prinţul Charles îşi deschide restaurant în Scoţia

Prinţul Charles îşi va deschide un restaurant în Ballater, Aberdeenshire, acesta fiind al doilea bistrou pe care moştenitorul Coroanei britanice îl va deţine în oraşul scoţian, informează nme.com.



Ballater Station Bistro and Tearoom îşi va deschide porţile în vara anului 2019, potrivit publicaţiei britanice The Herald.



Localul va servi feluri de mâncare tradiţional britanice, cu produse locale, iar în salonul dedicat ceaiului vor fi oferite spre vânzare mini-sendvişuri şi preparate la cuptor.



Restaurantul face parte din proiectul de exploatare turistică a clădirii unei vechi gări, care a fost distrusă într-un incendiu în mai 2015.



Tot în Ballater, prinţul Charles a deschis restaurantul Rothesay Rooms şi un magazin din lanţul Highgrove, în noiembrie 2016, după ce, în decembrie 2015, oraşul fusese inundat.



Highgrove House este reşedinţa oficială a prinţului Charles şi este situată în Gloucestershire. În 1992, Charles a lansat lanţul de magazine Highgrove, în care sunt vândute produse pentru casă şi grădină. Toate profiturile sunt direcţionate către grupul de fundaţii caritabile prezidat de prinţul de Wales.



Prinţul Charles este preşedinte şi patron pentru peste 420 de organizaţii caritabile, 14 dintre acestea formând grupul The Prince's Charities.



În 2015, prinţul şi-a lansat propria fundaţie în România - Prince of Wales Romania Foundation.