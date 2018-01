Actorul britanic Hugh Grant va deveni tată pentru a cincea oară

10.01.2018

Actorul britanic Hugh Grant va deveni tată pentru a cincea oară, partenera sa de viaţă, producătoarea de televiziune Anna Eberstein, fiind însărcinată cu al treilea lor copil, informează public.fr.



Mama Annei Eberstein, Susanne Eberstein, judecător şi politician suedez, a declarat recent pentru cotidianul Aftonbladet: "Sunt foarte fericită că voi avea în curând un nou nepot. Ea trebuie să nască în curând".



Lucru confirmat, de altfel, pentru fotojurnalişti de Hugh Grant şi Anna Eberstein, în vârstă de 37 de ani, pe covorul roşu de la gala Globurilor de Aur care a avut loc duminică, la Los Angeles.



Actorul în vârstă de 57 de ani a devenit, în decurs de patru ani, tatăl a patru copii, cel mai nou membru al familiei sale, o fetiţă, fiind născută de Eberstein în decembrie 2015.



Hugh Grant şi Anna Eberstein mai au un fiu împreună, John Mungo, care s-a născut în septembrie 2012.



Actorul britanic, care nu a fost niciodată căsătorit, mai are o fiică - Tabitha Jing Xi, în vârstă de 6 ani - şi un fiu - Felix, în vârstă de 4 ani - cu o fostă iubită, actriţa Tinglan Hong.



Starul a avut o relaţie de 13 ani cu modelul Elizabeth Hurley şi o alta de trei ani cu starleta britanică Jemima Khan.



Hugh Grant este cunoscut în special pentru rolurile din comedii romantice precum "Patru nunţi şi o înmormântare/ Four Weddings And A Funeral" (1994), "Notting Hill" (1999), "Pur şi simplu dragoste/ Love Actually" (2003), "Vise americane/ American Dreamz" (2006) şi cele două filme din seria "Bridget Jones". El a fost recompensat, de-a lungul carierei, cu un Glob de Aur, un premiu BAFTA şi un Cesar onorific (2006).