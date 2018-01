Temperaturile prognozate pentru prima zi a anului 2018 sunt comparabile cu cele din 2007

Meteorologii prognozează pentru prima zi a noului an temperaturi generoase, cu maxime de până la +9 grade Celsius. Chiar dacă sunt peste norma pentru această perioadă, nu sunt cele mai înainte temperaturi înregistrate pe teritoriul ţării la început de an. Pe 1 ianuarie 1971 s-au înregistrat temperaturi de +13 grade.



Solicitată de IPN, Lidia Treşcilo, şefa Direcţiei meteorologie din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a spus că cea mai rece noapte de 1 ianuarie pe teritoriul ţării a fost în 2015, când temperatura a oscilat între -17 şi -20 de grade Celsius.



Temperaturile prognozate pentru prima zi a anului 2018 sunt comparabile cu cele din 2007.



Potrivit meteorologilor, temperatura medie zilnică a aerului pe 1 ianuarie (perioadă multianuală) variază pe teritoriul ţării de la -0... +4 (SM Cahul) până la -3...+1 (SM Briceni). În 2017, în noaptea de 1 ianuarie minimele au oscilat între -2...-6 grade Celsius, iar maximele au urcat ziua până la +4...+7.



Ninsori pe 1 ianuarie se înregistrează în medie o dată în doi-trei ani. În acest an vremea va fi fără precipitaţii.



Pe 31 decembrie ziua vom avea maxime de până la +6 grade Celsius, iar în noaptea de Revelion minimele vor varia între 0 şi -5 grade Celsius. Pe 1 ianuarie termometrele vor indica până la +4...+9 grade Celsius.