Producătorii agricoli se plâng că recolta de floarea-soarelui este mai mică în acest an; „Chiar şi aşa, există manipulare mediatică pentru a micşora artificial preţul de achiziţie”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 31.08.2017 10:04

Agricultorii, care au început recoltarea florii-soarelui, anunţă că producţia din acest an este foarte mică din cauza secetei. Astfel, fermierii spun că adună doar 1,5 tone de producţie de pe un hectar.



Alexandru Slusari, fostul preşedinte al Asociaţiei UniAgroProtect, spune că a vorbit cu mai mulţi producători agricoli din nordul ţării care s-au arătat nemulţumiţi de informaţiile din unele media, care au prezentat informaţii false despre roada din acest an.



„Am vorbit cu un grup de producători agricoli din raioanele Făleşti şi Sângerei. Agricultorii sunt revoltaţi în legătură cu încercările unor media să ducă în eroare opinia publică, precum că în anul curent, Moldova va avea o recoltă foarte mare de floare-soarelui. În realitate, luna august, perioada foarte importantă vegetativă pentru această cultură agricolă, a fost una secetoasă, ceea ce a influenţat semnificativ asupra micşorării roadei. Marea majoritate a fermierilor din zona raioanelor Făleşti, Sângerei şi Teleneşti nu strâng mai mult de 1,5 tone de floare soarelui de pe un hectar”, a declarat Alexandru Slusari.



Potrivit lui Alexandru Slusari, agricultorii consideră că informaţiile despre producţia de floarea-soarelui au fost eronate intenţionate, după o înţelegere între un grup restrâns de companii.



„Agricultorii consideră că manipularea mediatică este legată de intenţia unui grup îngust de companii, care procură producţia agricolă de la fermieri, să micşoreze artificial în urma unui acord de cartel preţurile de achiziţii. În realitate, dacă să analizăm politica actuală de preţuri la floare soarelui, mai ales în partea de nord, atunci putem constata că la recolta de 1,4-1,5 tone la hectar preţul de 5,3-5,5 lei per kg abia acoperă preţul de cost a producţiei”, a explicat Alexandru Slusari.



Amintim că efectul secetei s-a făcut resimţit şi anul trecut. Astfel, în 2016, agricultorii au înregistrat o producţie de aproximativ două tone la hectar.