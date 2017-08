VIDEO

Limba română, sărbătorită la Chişinău; Politicieni, scriitori şi oameni de rând au depus flori la busturile scriitorilor clasici

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 31.08.2017 17:18

De Ziua Limbii Române, zeci de oameni, printre care scriitori, dar şi politicieni, au depus flori la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor, iar unii au recitat versuri din opera autorilor preferaţi. La manifestaţiile organizate în centrul capitalei au venit oameni din mai multe localităţi ale republicii.



Printre cei care au adus un omagiu limbii române sunt şi reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr, care au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu din Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt. Ei au venit împreună cu un grup de susţinători.



„Nu poate fi decât o sărbătoare măreaţă, o sărbătoare care ne înnobilează, dar, în acelaşi timp, ne obligă să fim mai atenţi, să fim mai corecţi cu această limbă, zic eu cea mai frumoasă. Trebuie să o vorbim cât se poate de frumos şi bine, de parcă Eminescu ar veghea la felul cum vorbim”, a spus liderul DA, Andrei Năstase.



„Este o sărbătoare pe cât de plăcută, pe atât de dură. Pentru că în 26 de ani de independenţă cred că deja această sărbătoare ar trebui să devină zilnică, cotidiană, din păcate factorul geopolitic îl utilizează unii politicieni chiar şi acum ideea de dezbina societatea”, a menţionat jurnalista Angela Aramă, membră Consiliul Marii Adunări Naţionale



„Eu mi-aş dori foarte mult ca fiecare dintre conaţionalii noştri să se pătrundă de importanţa perpetuării limbii române în istorie şi să n-o blameze aşa cum o fac unii indivizi de la guvernarea de astăzi. Ei sunt o ruşine a acestui neam şi, din păcate, au ajuns să se pronunţe în privinţa unor lucruri sfinte”, a declarat secretarul general al Platformei Demnitate şi Adevăr, Chiril Moţpan.



„Este o sărbătoare care are menirea şi de a educa acest popor. Din păcate, sărbători din acestea avem puţine. Este regretabil că de aşa sentimente importante cum ar fi demnitatea poporului, patriotism, ne aducem aminte rar, unii îşi aduc aminte foarte rar”, susţine profesorul universitar Sergiu Cataranciuc.



„În această zi în mod special mă gândesc la anul 1989, când pe 31 august, după-amiază, aici, în spatele nostru, la TNOB, se adunaseră deputaţii din Parlamentul RM şi Limba Română a fost proclamată limbă de stat. A fost o zi care a încununat o luptă foarte mare care s-a dat în acei ani”, a menţionat jurnalistul Vasile Năstase, membru al Platformei Demnitate şi Adevăr.



Sărbătoarea „Limba Noastră cea Română” îşi are originea în anul 1989, când a fost adoptată legea privind trecerea la grafia latină şi decretarea limbii române drept limbă de stat. O stradă din centrul capitalei a fost denumită în cinstea acestui eveniment de seamă, iar din 2013 sărbătoarea este marcată şi în România.