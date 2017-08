„A fost ucis după gratii”; Rudele bărbatului mort în penitenciar, decişi să lupte până la capăt pentru pedepsirea celor vinovaţi

VIDEO

Rudele bărbatului care a murit recent în penitenciar sunt gata să-şi caute dreptatea chiar şi în instanţele internaţionale. Apropiaţii săi spun că vor merge până în pânzele albe ca să obţină pedepsirea celor care se fac vinovaţi. „A fost ucis după gratii”, susţin oamenii îndureraţi. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei, care au organizat astăzi o conferinţă de presă, au declarat că au iniţiat anchete interne, dar au pasat responsabilitatea altor instituţii. Şi celelalte structuri implicate în acest caz desprins parcă din filmele de groază mai degrabă se spală pe mâini decât caută responsabili.Andrei Brăguţă şi-a găsit sfârşitul într-o celulă din penitenciarul nr. 16-Pruncul, unde a ajuns pentru că s-a luat la harţă cu nişte inspectori de patrulare. El suferea de tulburări mentale, dar asta nu i-a oprit pe oamenii în uniformă să-l încătuşeze.Tatăl victimei, care îşi căuta disperat fiul şi care aflase că el a fost escortat la Inspectoratul Ciocana, spune că i-a implorat pe poliţişti să cheme o ambulanţă, dar a fost ignorat. Bărbatul avea să-şi vadă fiul abia peste câteva zile, în instanţa de judecată.„Era aşa o celulă îngustă, luminată de sus. Băiatul stătea pe scaun. Nu ştiu de ce nu era faţa deschisă. Avea o mască pe faţă şi era în halat alb. Eu îi zic: „Andruşa, eu vreau să te cuprind!” Poliţiştii mi-au spus: noi nu avem dreptul să vă dăm voie”, povesteşte tatăl îndurerat.După acel incident, bărbatul nu şi-a mai văzut fiul viu.„Avea aici pe frunte ce nu am văzut niciodată, ca un fel de zgârietură, pălitură, şi toată partea asta de la ureche era vânătă. Cum a fost, ce a fost, eu nu pot să ghicesc. Clar că a fost ucis dacă el a fost om viu, normal, sănătos”, afirmă tatăl victimei.Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au confirmat că pe corpul victimei au fost descoperite urme de leziuni, doar că natura lor nu se cunoaşte, au precizat ei. „La internarea în staţionarul din 16 au fost constatate echimoze de culoare violacee care erau pe corpul deţinutului Brăguţa”, spun responsabilii de la Ministerul Justiţiei, care au explicat şi, care a fost, potrivit lor, filmul evenimentelor: Pe data de 24 august Andrei Brăguţa a fost escortat la Penitenciarului 13, unde de urgenţă s-au întocmit documentele necesare pentru a-l transfera în Penitenciarul 16, penitenciar-spital, iar la ora 12:00 ale aceleiaşi zile, Brăguţa a fost internat în secţia psihoneurologie a spitalului 16 a DIP.Acolo Andrei Brăguţă şi-a găsit sfârşitul. „Astăzi la DIP nu există o hârtie oficială care ar confirma motivul decesului,, semnată. E necesară numirea expertizei medico-legale”, spune reprezentanţii Departamentului Instituţii Penitenciare.Într-un comunicat al IGP se arată însă că bărbatul a murit de „Insuficienţă respiratorie, Bronhopneumonie purulentă”.Bărbatul de 32 de ani este, cel puţin, victima unor erori sistemice, declară avocatul familiei.„În mod normal, având în vedere standardele internaţionale - o persoană cu dizabilitate mentală, având în vedere şi infracţiunea comisă, care nu era gravă şi probatoriul putea fi colectat - această persoană nu trebuia să fie reţinută”, afirmă avocatul Vadim Vieru.În comunicatul IGP se mai spune că în momentul reţinerii bărbatul avea un comportament inadecvat şi chiar l-a lovit pe unul dintre poliţişti cu pumnul în faţă, de aceea a fost încătuşat. Cât priveşte agresarea fizică, poliţiştii declară că bărbatul nu a fost maltratat. De cealaltă parte, reprezentanţii Departamentului Instituţiilor Penitenciare pasează responsabilitatea judecătorilor pentru faptul că Brăguţă a fost reţinut.Magistratul care a emis hotărârea de a plasa după gratii un om cu dizabilităţi mentale nu a fost de găsit pentru a răspunde acuzaţiilor. Reprezentantul PROMO-LEX care documentează cazul mai spune că victima avea un telefon mobil pe care ar fi filmat ce i s-a întâmplat, dar ulterior acesta a dispărut.Rudele lui Andrei sunt gata să meargă până în pânzele albe pentru a-şi găsi dreptatea.„Deja am sesizat organizaţii internaţionale. Am sesizat oficiul ONU, care va monitoriza acest caz”, a precizat avocatul familiei, Vadim Vieru.Între timp, sora bărbatului care a revenit de peste hotare a postat un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare.„La 10 august mi-am vizitat familia. Fratele meu m-a întâlnit şi ştiţi ce mi-a spus? „Toată lumea pleacă de aici, dar lasă-i să plece. Eu am înţeles că vreau să trăiesc aici pentru că la noi în ţară este nevoie de specialişti buni şi se poate de trăit bine şi aici”. El dorea să rămână în această ţară şi să trăiască pentru binele acestui pământ. Aş vrea să fiu mândră că m-am născut în Moldova... Dar, din păcate, nu pot recunoaşte acest sentiment. Vreau să spun că există oameni buni. Vreau să mulţumesc celor care ne ajută în cazul fratelui meu. Dacă moartea fratelui meu va ajuta alţi oameni, atunci înseamnă că n-a murit în zadar”, se spune în mesajul surorii victimei Şi Instituţiile Penitenciare, dar şi Inspectoratul General al Poliţiei anunţă că au iniţiat anchete interne în acest caz. Avocatul familiei victimei spune că va fi numit un şir de expertize internaţionale. Juriştii nu exclud că ar fi posibilă şi deshumarea, pentru a stabili data exactă a morţii bărbatului.