Logo-ul Centenarului Marii Uniri: A fost ales proiectul câştigător din cele 13 propuse

Sursa: jurnal.md Foto: Mediafax 29.08.2017 15:26

Concursul pentru selectarea logo-ului sub care se va desfăşura Centenarul Marii Uniri s-a încheiat. Atât juriul, cât şi publicul au ales, cu majoritate de voturi, acelaşi proiect - Hora, realizat de FCB Bucharest, informează Mediafax.



Cele mai multe opţiuni, 27%, s-au îndreptat către logo-ul propus de acestă companie de publicitate, la distanţă destul de mare faţă de următoarea opţiune, care a fost votată de doar 16% dintre participanţi.



„Proiectul pe care îl propunem sub cuvântul cheie ÎMPREUNĂ se referă la oameni. Pentru că istoria este făcută de şi prin oameni. Diversele iniţiative de celebrare a Marii Uniri ar trebui să îşi propună, sub această umbrela de comunicare să strângă poveşti despre oameni care în decursul acestor 100 de ani şi-au pus amprenta asupra istoriei. Cei care au făcut unirea...suntem noi. Noi toţi. Fiecare. Împreună. Pentru că unirea nu se aniversează. Unirea se demonstrează. Împreună facem unirea în fiecare zi. De 100 de ani. Şi e numai începutul”, îşi argumentează ideea cei care au realizat logo-ul intitulat „Hora”.



„În construcţia logo-ului pornim de la cercul complet, ca simbol al continuităţii. Cercurile sunt compuse din puncte - simboluri ale individului care, atomizate într-un întreg, compun o mulţime. Pornim de la mic la mare, cu trimitere direct la dezvoltare şi creştere, ca individ, apoi, ca parte a unei mulţimi. Punctul, că identitate individuală, reprezintă, prin dimensiunea variabilă şi culoare, aspectul diferit, multicultural al unităţilor care compun mai apoi întregul. Pentru dinamică şi continuitate adăugăm celor două "hore" elementul de coeziune al infinitului, cu trimitere către dezvoltare şi creştere perpetuua. Hora infinită obţinută este un simbol viu. Întreg jocul de puncte care cresc, cât şi cercurile concentrice colorate şi mai apoi, simbolul infinitului, trimit către impresia vizuală a unui joc popular, dau dinamism şi mişcare logo-ului, sugerând astfel creşterea dezvoltarea şi continuitatea - cu trimitere către perspectiva unui viitor posibil doar împreună”, descriu realizatorii elementele simbolistice ale logo-ului.



Pentru ca rezultatul să devină oficial, juriul trebuie să valideze votul publicului şi să-l coroboreze cu cel al specialiştilor. Ceea ce nu ar reprezenta decât o formalitate, spun reprezentanţii ministerului, având în vedere că şi juriul şi publicul au ales acelaşi logo.