Letiţia, o fetiţă care urmează să apără pe lume peste două săptămâni, poate fi salvată doar după o intervenţie chirurgicală la inimă; Familia micuţei are nevoie de ajutorul nostru

O familie din capitală are nevoie de ajutorul nostru pentru a-şi salva fetiţa, care urmează să apară pe lume peste două săptămâni. Micuţa are nevoie de o intervenţie pe cord, care poate fi efectuată în Germania.Intervenţia chirurgicală costă 70 de mii de euro. Pentru a aduna această sumă, părinţii micuţei Letiţia au nevoie de ajutorul nostru şi fac apel către toţi oamenii de bună credinţă.„Fiecare părinte are o dorinţă - copilul lui să fie sănătos şi fericit. Aceiaşi dorinţa o avem şi noi pentru micuţa Letiţia, sufleţelul care reacţionează cu atâta dragoste când îi vorbim. În fiecare noapte înainte de culcare îi promit că va fi sănătoasă, că mami şi tati vor face şi imposibilul numai să o vadă jucăuşa alături de ei. De astăzi, mai rămân două săptămâni până la apariţia Letiţiei. Viaţa ei depinde de o operaţie costisitoare. Vă rugăm de la inimă la inimă pentru micuţa Degeţică”, spune mama fetiţei care urmează să apară pe lume în scurt timp.Pentru a fi alături de familia micuţei Letiţia şi pentru a-i ajuta pe părinţi să-şi salveze minunea, puteţi accesa link-ul caritate.md . Aici puteţi face donaţii pentru a contribui la salvarea Letiţiei.„Dacă v-aţi întrebat vreodată cât valorează viaţa unui copilaş atunci în cazul nostru 70000 de euro. E mult, mult prea mult pentru noi părinţii acestui mic omuleţ. Letiţia e minunea pe care o aşteptăm, însă această micuţă cu o inimioară atât de puternică are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. După ce se va naşte doar o intervenţie urgentă pe inimioara o poate salva, pentru că suferă de o malformaţie cardiacă complexă. Doar o operaţie în Germania îi oferă dreptul la o copilărie normală”, a explicat Veronica Guranda.