VIDEO

Ziua Independenţei, mai tristă ca niciodată: „Anul trecut au pus garduri, cordoane de poliţişti, au dat cu gaze; Anul acesta n-au pus nimic, dar lumea n-a mai venit”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 28.08.2017 19:24

Public numărat pe degete la festivităţile organizate ieri dimineaţă de autorităţi cu ocazia Zilei Independenţei. La ceremonia oficială de inaugurare, organizată în Piaţa Marii Adunări Naţionale, abia dacă au asistat câteva zeci de cetăţeni. Este pentru prima dată în cei 26 de ani de independenţă când sărbătoarea este marcată de un astfel de pesimism, remarcă istoricul Octavian Ţîcu şi jurnalistul Constantin Cheianu.



După depunerile de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, festivităţile au continuat cu un program cultural-artistic, susţinut de interpreţi de muzică populară, fanfare, ansambluri folclorice şi dansatori. Numărul artiştilor a fost însă mai mare decât cel al spectatorilor.



„Eu la vârsta mea am fost martor la toate sărbătorile astea ale independenţei, în fiecare din cei 26 de ani. Nu pot să spun că le ţin minte exact, pe toate, cum s-au desfăşurat. Ceea ce pot să spun cu fermitate e că eu mai tristă sărbătoare decât cea care s-a întâmplat ieri nu-mi amintesc niciuna”, spune Constantin Cheianu.



Jurnalistul mai spune că deşi anul acesta n-au fost instalate garduri de protecţie, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, oamenii de rând au renunţat să mai vină şi să asiste la evenimentele organizate de autorităţi.



„Am fost pur şi simplu atât de mâhnit, atât de întristat de tot ce vedeam acolo, pentru că ieşeau în piaţa ceea tot felul de formaţii de folclor, de militari... şi n-avea cine se uita la ei. Anul trecut au pus garduri, au băgat zece cordoane de poliţişti, au dat cu gaze. Anul ăsta n-au pus nimic şi lumea n-a mai venit”, a constatat Cheianu.



Şi istoricul Octavian Ţîcu notează că partea oficială a sărbătorii a fost practic neglijată de cetăţeni.



„Eu cred că sărbătoarea din acest an a fost chiar mai pesimistă decât anul trecut. Dacă anul trecut ne luptam cu oligarhia, în acest an s-au mai adăugat şi năzbâtiile lui Dodon, încercările lui de a a deturna esenţa independenţei pe un făgaş neo-sovietic, absolut intolerabil”, afirmă istoricul.



Anume cei care conduc astăzi ţara se fac vinovaţi de dezinteresul cetăţenilor faţă de esenţa Zilei Independenţei, sugerează Octavian Ţîcu şi Constantin Cheianu.



„Lipsa de aderenţă şi lipsa de prezenţă a populaţiei la manifestările oficiale este un indiciu că asistăm la o criză profundă a actului de guvernare”, spune Octavian Ţîcu.



„Asta pe de-o parte ne spune că lumea-i plecată masiv. În al doilea rând ne spune că lumea e atât de scârbită de această putere şi de tot ce se întâmplă în Moldova astăzi”, crede Constantin Cheianu.



Jurnalistul s-a referit şi la concertul de aseară din Piaţa Marii Adunări Naţionale, care a fost dominat de nume sonore din Federaţia Rusă, precum Nikolay Baskov, Polina Gagarina şi Dmitri Malikov.



„Eu n-am nimic împotriva cântăreţilor şi artiştilor ruşi, lasă să vină să cânte, nicio problemă! Dar să transformi sărbătoarea independenţei... care-i o independenţă în raport cu Rusia! Şi aici noi vedem, de fapt, un spectacol rusesc a fost ieri în scenă. Un început românesc cu Smiley şi Holograf, după care pur şi simpu a fost un spectacol din oricare oraş din Rusia. Chişinău - oraş gubernial rusesc!”, a mai spus Constantin Cheianu.



Şi jurnalistul Vitalie Călugăreanu a scris că vedetele din România au fost mai degrabă o momeală pentru tinerii cu viziuni proeuropene, la un concert cu artişti ruşi organizat de Guvern şi fundatia lui Vladimir Plahotniuc. „Au adus artişti din România ca să atragă tinerii la manifestaţii, după care i-au hrănit cu muzica rusească până după miezul nopţii”, a notat Vitalie Călugăreanu.