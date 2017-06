Cealaltă Basarabie // Moldovenii din diasporă îndeamnă la unitate

VIDEO

Lipsa unităţii este unul dintre factorii care împiedică dezvoltarea Republicii Moldova. Este concluzia care a răsunat în timpul celei mai recente ediţii a emisiunii „Cealaltă Basarabie" de la Jurnal TV. Compatrioţii noştri se arată dezamăgiţi şi revoltaţi de atitudinea actualei guvernări şi spun că este important ca toţi să pună umărul pentru a aduce schimbarea.Spun că şi-au făcut un rost acolo unde se află, dar gândurile tot acasă îi duc. Conaţionalii noştri visează la ziua în care vor vedea în Republica Moldova măcar o parte dintre lucrurile bune care există în ţările în care s-au stabilit.„Unul din visele mele a fost să trec Prutul. Nu regret nicio clipă că am ajuns la Târgu Mureş, că am ales medicină dentară. Fiecare dintre cei plecaţi visează să se trezească într-o vacanţă în Moldova şi să regăsească cel puţin jumătate din democraţia sau condiţiile pe care le vede în altă ţară şi ar vrea să se întoarcă cu mare drag acasă, şi eu nu exclud nici pentru mine".„Sunt stabilit în Irlanda de un timp îndelungat şi la momentul de faţă sunt angajat într-o companie de transport de pasageri şi deţin funcţia de instructor a conducerii auto. Sunt voci care spun că ăştia de peste hotare şi-au făcut o viaţă în altă ţară şi nu au niciun drept să se implice în politica de acasă, ceea ce e foarte greşit. Noi totuşi suntem alături, suntem cu gândurile acolo şi vrem să ne întoarcem acasă."La discuţii au participat şi alţi moldoveni stabiliţi în Italia.„Am lucrat în şcoală, am avut ocazia, am avut această experienţă, cu părere de rău puţină. Puţină pentru că e mizerabil salariul pe care îl au toţi profesorii, medicii şi nu numai, pensiile sunt mici. Cu părere de rău, toţi cei de la guvernare care au fost, care sunt, niciodată nu s-au gândit la persoanele simple, la oamenii de rând, la pensionari, la oamenii invalizi, la populaţie în general. Nu s-au gândit. S-au gândit la ei să-şi facă averi, să-şi construiască case de milioane, să fure cât mai mult. Uitaţi-vă ce se petrece!"Compatriotul nostru care se află în prezent la Parma s-a arătat revoltat de faptul că jaful din sectorul bancar a fost pus pe umerii plătitorilor de impozite şi a avut câteva mesaje.Ce preşedinte eşti tu, tovarăşe Dodon? Te-a ales mai puţin de jumătate din populaţie, aţi furat voturile, aţi făcut fărădelegi, toate instituţiile statului sunt în mâinile voastre, sunteţi corupţi. Ce obraz aveţi, cum priviţi voi în faţa poporului, cum priviţi în faţa românilor din Basarabia, cum? Pentru cei de acasă aş vrea să spun următorul lucru: dragii mei, fiţi atenţi la ceea ce se petrece în ţărişoara asta a noastră. Sunt foarte multe lucruri spuse la televiziunile acelor mafioţi, toate televiziunile cumpărate de ei duc lumea în eroare."Iar Andrei Lefter, stabilit şi el în Italia, ne-a împărtăşit experienţa neplăcută pe care a avut-o cu Biroul Relaţii cu Diaspora. El spune că structura nu i-a oferit detalii despre un eveniment planificat să aibă loc la Veneţia.„Mi-au confirmat iarăşi că sunt incompetenţi, neprofesionişti. Spre final, la 26 mai, BRD publică un răspuns şi seara îl modifică, iar după trei ore modifică răspunsul, adăugând link-uri la care eu am apelat anterior. Până într-un final, întâlnirea la Mestre nu a avut loc. Ceea ce mă miră pe mine că doamna Lilia tot pe data de 26 mai, la ora 15:41, publică un text lung în care scrie despre întâlnirea de la Padova, unde va avea loc, întâlnirea de la Trento unde va avea loc, întâlnirea de la Brescia unde va avea loc. Deci infomaţia asta nu ştiu de ce celor de la Mestre sau Veneţia nu s-a dat şi foarte murdar s-a jucat. Dacă vrei să promovezi un proiect în diasporă pentru cultura copiilor fii mai deschis, mai comunică, trimite, sunt o sumedenie de asociaţii. Deci eu trebuie să întreb pe Facebook, să te trag de mânecă, să-mi comunici unde vii, cu ce agendă vii. Mi se pare absolut neprofesionist."Cei vizaţi nu au intervenit pentru a da o replică.