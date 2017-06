Complex rezidenţial de lux, ridicat în Parcul „Valea Trandafirilor”; Arhitectul-şef al capitalei: „Acest teren a fost scos din hotarele parcului”

VIDEO

Un bloc de locuinţe cu opt niveluri din Parcul „Valea Trandafirilor”, construit în locul unei foste cafenele, este gata să primească viitorii locatari. Complexul rezidenţial de lux, cunoscut sub denumirea de High Park, a fost ridicat de Exfactor-Grup, firmă care a înălţat blocuri de locuinţe şi pentru judecători. Chiar dacă este înconjurat de copaci, iar lucrările s-au desfăşurat pe fundalul protestelor, funcţionarii Primăriei Chişinău dau asigurări că imobilul a fost construit legal, după ce terenul a fost scos din hotarele parcului, scrie anticorupţie.md Terenul din str. Tradafirilor 2/2, cu o suprafaţă de circa 19 ari, a ajuns în proprietate privată la sfârşitul anilor 1990, iar de atunci a fost vândut de câteva ori. Acum câţiva ani acest lot a aparţinut şi oamenilor de afaceri Călin şi Ina Vieru. Ulterior, ei i-au vândut terenul lui Vladimir Tonu, fondatorul firmei Exfactor-Grup. Acum, oficial, imobilul nu se află pe teritoriul parcului. În schimb, reprezentanţii companiei se laudă că acest complex rezidenţial este înconjurat de zonă verde din toate părţile.„Nu înseamnă că peste tot unde cresc copaci este zonă verde. Zonele verzi au fost delimitate în 2004 printr-o hotărâre de Guvern. Niciun hotar dintre acestea nu a fost încălcat din 2004”, susţine viceprimarul Nistor Grozavu, între timp cercetat penal.De aceeaşi părere este şi Sergiu Borozan, arhitectul-şef al municipiului Chişinău. „Terenul dat nu intră în hotarele parcului, este delimitat. Cu multe întrebări, dar acest teren este scos din hotarele parcului. Abia prin 2010 sau 2011, prin hotărârea judecătorească au fost eliberate avizele permisive sau certificatele pentru autorizarea construcţiei şi proiectării. A fost un caz când am fost puşi în faţa faptului împlinit”, se justifică funcţionarul.Iniţial, reprezenanţii firmei vorbeau că pe lângă apartamente, vor construi un restaurant, dar şi locuri de joacă pentru copii, lucru care, deocamdată, nu s-a întâmplat. Complexul rezidenţial este înconjurat cu un gard, iar la intrarea în curte se află o recepţie. Firma a scos apartamentele la vânzare cu un preţ de peste 1.000 de euro pentru fiecare metru pătrat. Aproape toate locuinţele au fost cumpărate, iar proprietarii fac ultimele lucrări înainte să se mute în casă nouă. „Preţul variază de la 1.100 la 1.150 de euro. Au rămas apartamente doar cu trei şi patru odăi. Cel mai mic are 182 de metri pătraţi”, a detaliat unul dintre agenţii firmei imobiliare care vinde locuinţele.Vladimir Tonu, fondatorul Exfactor-Grup, susţine că firma intenţiona, conform planului general, să amenajeze o sală de lectură publică în zonă, în locul unui veceu public aflat în stare proastă. „De trei ani depunem continuu demersuri către Primărie şi Consiliul Municipal Chişinău prin care ne angajăm să luăm asupra noastră toate responsabilităţile pe partea financiară, în tot ceea ce ţine de reconstrucţie, amenajare, canalizare, înverzire, ordine etc. Nimeni nu vrea nimic. Fac trimitere la nişte prostii. Noi nu am renunţat însă la idee. Vrem în continuare să participăm la dezvoltarea parcului”, ne-a declarat omul de afaceri.Parcul „Valea Trandafirilor” este una dintre cele mai afectate zone verzi din Capitală unde companii private au tăiat copacii şi au ridicat hoteluri, restaurante sau blocuri de locuinţe utilizând diferite scheme. Reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice au identificat zeci de cazuri şi au prezentat câteva dintre acestea într-un documentar video.