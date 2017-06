Printre cele nouă victime din Rusia, care au fost împuşcate de un bărbat, se afla şi un moldovean

Rusia a fost zguduită zilele trecute de o crimă terifiantă în care un individ a omorât nouă oameni cu o puşcă de vânătoare. În acea tragedie cumplită a fost ucis şi un conaţional de-al nostru, originar din oraşul Teleneşti. Bărbatul trăia de 20 de ani în Rusia şi îşi întemeiase o familie acolo. Avea planuri mari de viitor, dar toate au fost spulberate de o minte bolnavă.



Grozăvia s-a produs în satul Redkino, aflat la aproximativ 150 de kilometri nord-vest de Moscova. Conaţionalul nostru, în vârstă de 49 de ani, îşi cumpărase acolo o căsuţă de vacanţă cu un an în urmă şi îşi chemase vecinii la un picnic. Printre ei era şi un electrician care se mutase de curând în sat. Acesta a avut un acces de furie după ce unii dintre invitaţi nu l-au crezut că a făcut armata la paraşutişti. Simţindu-se insultat, a mers acasă, de unde a revenit cu o puşcă şi a deschis focul asupra petrecăreţilor. Majoritatea au fost împuşcaţi în cap.



În acest masacru a fost ucis şi moldoveanul împreună cu soţia sa, originară din Rusia. Doar o tânără a supravieţuit ascunzându-se sub o pătură, după care a anunţat poliţiştii, care au găsit la faţa locului cadavrele a cinci bărbaţi şi patru femei. Bărbatul venea în ţară în fiecare an, iar apropiaţii îl aşteptau acasă şi în această vară.



Contactată de Jurnal TV, sora îndurerată a victimei ne-a spus că se află în aeroport şi pleacă în Rusia pentru funeraliile care vor avea loc joi. Ea ne-a mai spus că fratele său îşi iubea foarte mult fiul de 21 de ani, care se pregătea să-şi ceară iubita în căsătorie la petrecerea cu ocazia aniversării a 50-a a tatălui său, iar sărbătoarea urma să aibă loc în Moldova.