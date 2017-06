VIDEO

Ina Gaidau: „Visez să trăiesc în Republica Moldova; Pe 11 iunie voi fi în faţa Parlamentului”

Sursa: jurnal.md Foto: captură 06.06.2017 16:34

Guvernarea de la Chişinău ne dă motive să ieşim în stradă şi protestăm faţă de toate acţiunile ilegale care se produc în instituţiile statului, spune membrul Platformei Demnitate şi Adevăr Ina Gaidau.



Membrul Platformei DA mai spune că în aceste condiţii va participa la protestul din 11 iunie, pentru a cere o schimbare şi un trai mai bun.



„Sunt în Germania, ţara pe care o am drept exemplu. Cetăţenii acestui stat trăiesc aşa cum mi-aş dori şi eu. Cetăţenii acestei ţări trăiesc frumos pentru că sunt ocrotiţi de stat. Aici legea lucrează. Oamenii acestei ţări merg la muncă în fiecare zi, îşi asigură strictul necesar, iar de restul are grijă guvernarea. Acest lucru are loc datorită faptului că aici legea lucrează pentru toţi la fel”, a declarat Ina Gaidau.



„Sunt tânără şi visez să trăiesc în Republica Moldova. Sunt tânără şi visez ca copiii mei să aibă un trai la fel ca cetăţenii acestui stat, dar guvernarea Republicii Moldova ne dă motive să protestăm, ne dă motive să ne împotrivim tuturor ilegalităţilor care se produc în fiecare zi în Parlament, la Guvern, la GBC şi la hotelul Nobil. În aceste condiţii, pe 11 iunie, la ora 12:00, eu voi fi în faţa Parlamentului alături de întreaga societate, care doreşte să schimbe ceva în Republica Moldova. Eu voi fi la fiecare protest”, a adăugat membrul Platformei DA.