VIDEO

Andrei Năstase şi echipa Platformei DA mobilizează oamenii pentru protestul din 11 iunie: Dacă vom admite ca să se schimbe sistemul electoral, ţara asta pur şi simplu nu va mai avea un viitor

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 04.06.2017 14:27

Preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, împreună cu echipa sa îndeamnă oamenii din teritoriu să vină la protestul de pe 11 aprilie pentru a se opune dezmăţului guvernării oligarhice.



„Pe cetăţenii noştri îi invităm la data de 11 iunie, la 11:30 în faţa monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, ca la 12:00 să mergem în faţa Parlamentului Republicii Moldova la un protest pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri”, a spus Andrei Năstase.



„Lumea e foarte dezinformată şi nu ştie pentru ce noi protestăm. Dacă vom admite ca să se schimbe sistemul electoral, ţara asta pur şi simplu nu mai are viitor. O să rămână pe mâna bandiţilor şi noi vom lucra ca robii pe plantaţiile lor. Pe data de 11 protestăm împotriva dezmăţului din ţară şi să întoarcem miliardele acasă”, a declarat preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr.



Astfel, Andrei Năstase susţine că va continua întâlnirile cu oameniii din teritoriu pentru a-i informa despre situaţia actuală din ţară.



„Vom merge pe străzile oraşului şi pe uliţele satelor din Ialoveni, iar colegii mei şi în alte raioane de centru şi sud, după ce am cutreierat satele şi oraşele din nord, ducând oamenilor adevărul, mobilizându-ne pentru protestul de pe 11 iunie. Rămâne cum am stabilit. Ne vedem la ora 11.30 la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt”, a conchis Năstase.