Alexandru Slusari, după întâlnirile cu cetăţenii din teritoriu: Oamenii sunt hotărâţi să vină la protestul din 11 iunie

Sursa: jurnal.md Foto: facebook/ Alexandru Slusari 04.06.2017 17:30

Oamenii conştientizează foarte bine că schimbarea sistemului electoral de către tandemul Plahotniuc - Dodon semnifică păstrarea sărăciei şi corupţiei, precum şi continuarea furturilor şi alungării cetăţenilor din ţară. Este declaraţia făcută de vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, după întâlnirile cu cetăţenii din teritoriu.



„Am discutat azi despre Adevăr cu Oamenii Demnităţii din oraşul Străşeni şi din satul Bravicea, raionul Călăraşi. Lume foarte receptivă şi intelegentă!”, a declarat vicepreşedintele Platformei DA.



„Majoritatea celor cu care am vorbit azi conştientizează foarte bine că schimbarea sistemului electoral de către tandemul Plahotniuc - Dodon semnifică păstrarea sărăciei şi corupţiei, precum şi continuarea furturilor şi alungării cetăţenilor din ţară. Oamenii sunt hotărâţi să vină la protestul din 11 iunie. Unica îngrijorare a lor ţine de depăşirea situaţiei cu blocarea transportului duminica viitoare. Şoferii microbuzelor, cu care noi am discutat, deja au fost avertizaţi de reprezentaţii poliţiei şi ANTA. Cum s-a exprimat un domn: se vede că avem democraţi la putere. Avem dreptul să alegem când rămânem fără lucru”, a spus Alexandru Slusari.



Tototdată, vicepreşedintele Platformei DA spune că la întâlnirile cu cetăţenii au fost abordate şi alte teme esenţiale pentru ei.



„Întrucât întâlnirile în ambele localităţi au avut loc în piaţă, în afară de problemele generale, caracteristice pentru toţi cetăţenii ţării, cum ar fi lipsa locurilor de muncă, pensiile şi salariile jalnice, exodul populaţiei şi corupţia imensă, am dezbătut şi subiectele ce ţin de protejarea producătorilor autohtoni, sprijinirea agricultorilor şi apărarea comercianţilor, care activează în baza patentelor. Susţinerea antreprenorilor autohtoni, producătorilor agricoli şi businessul mic şi mijlociu sunt principalele priorităţi ale Platformei DA. Avem programe concrete şi realizabile pentru toate domeniile menţionate. Am vorbit cu zeci de pensionari, care primesc pensiile pentru limita de vârstă sub 1000 de lei, deşi recent doamna ministră a muncii, familiei şi protecţiei sociale spunea că aceasta informaţie nu este altceva decât anecdoate”, a adăugat Alexandru Slusari.



Vicepreşedintele Platformei DA a îndemnat repetat pe oameni să iasă pe 11 iunie la protest pentru a stopa fărădelegile care au loc în ţară.



„Ne-am înţeles aproape cu toţi oamenii că ne revedem pe data de 11 iunie, ora 11.30, lângă monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, de unde mergem organizat la Parlament”, a conchis Slusari.