PRIMA rută de troleibuz fără fir care va circula din centrul capitalei până la Aeroport, lansată astăzi

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 27.06.2017 10:19

Prima rută de electrobuz, pe care vor circula până la Aeroportul Internaţional Chişinău cinci troleibuze de tip nou dotate cu acumulatoare, a fost lansată astăzi. Preţul unei călătorii cu ruta de troleibuz nr. 30 este de doi lei.



În cadrul evenimentului de lansare a noii rute, şeful Regiei Transport Electric, Gheorghe Morgoci, a menţionat că preţul unui troleibuz ajunge la 200 mii de euro, iar în ultimul trimestru din acest an vor fi asamblate alte cinci unităţi.



De precizat că, în urma lansării noii linii de troleibuz, este anulată începând de astăzi ruta de autobuz „A” „Aeroport - or. Vatra” şi redeschisă ruta de autobuz nr. 20 „str. 31 august 1989 - or. Vatra".



Iată care este traseul rutei de troleibuz nr 30.



Tur: Aeroportul Internaţional Chişinău - bd. Dacia - viaduct - str. Ciuflea - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt - str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni - str. 31 august 1989;



Retur: Str. 31 august 1989 - str. A. Puşkin - bd. Ştefan cel mare şi Sfânt - str. Ciuflea - viaduct - bd. Dacia - Aeroportul Internaţional Chişinău.



Traseul rutei de autobuz nr. 20 „str. 31 august 1989 - oraşul Vatra” are următorul itinerar:



Tur: Str. 31 august 1989 - str. A. Puşkin - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt - Piaţa „Dimitrie Cantemir” - Calea Ieşilor - or. Vatra;



Retur: Or. Vatra - Calea Ieşilor - Piaţa „Dimitrie Cantemir” - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt - str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni - str. 31 august 1989.