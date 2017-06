VIDEO

„Cerem Kroll să publicaţi, cu toţi hoţii demascaţi!”; Demersul participanţilor la flashmobul organizat de Platforma DA, adresat guvernatorului BNM

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook/Vera Baciu 23.06.2017 19:16

„Cerem Kroll să publicaţi, cu toţi hoţii demascaţi!” Este una dintre lozincile scandate astăzi în faţa Băncii Naţionale în cadrul unui flashmob organizat de către Platforma Demnitate şi Adevăr. La acţiune au participat mai mulţi oameni indignaţi de faptul că autorităţile continuă tăinuiască numele celor implicaţi în jaful din sistemul bancar.



Zeci de cetăţeni, nemulţumiţi de decizia Băncii Naţionale din Moldova, au scandat astăzi în faţa sediului instituţiei, cerând publicarea celui de-al doilea raport Kroll. Oamenii spun că vor să cunoască beneficiarii furtului miliardului şi de ce s-au plătit bani grei pentru o investigaţie care este secretizată.



La sfârşitul flashmobului organizat de Platforma Demnitate şi Adevăr, cetăţenii au votat propunerea de a depune un demers pe numele guvernatorului BNM, prin care să-i ceară publicarea documentului.



În faţa participanţilor la flash mob nu a ieşit niciun reprezentant al Băncii Naţionale, însă instituţia a expediat un comunicat în care spune că BNM nu a primit încă un raport final al anchetei Kroll.



Precizăm că primul raport al companiei Kroll privind devalizarea sistemului bancar a fost publicat de către şeful legislativului, Andrian Candu, pe 4 mai 2015. S-a întâmplat după protestul de amploare de pe 3 mai, din centrul capitalei, când zeci de mii de oameni au cerut ca rezultatele investigaţiei să fie făcute publice.



Vedeţi mai jos textul demersului adresat guvernatorului BNM.







Către Guvernatorul Băncii Naţionale din Republica Moldova,

Domnul Sergiu Cioclea



Acum aproape trei ani din vistieria statului şi din rezervele Băncii Naţionale a Moldovei a fost furat un miliard de dolari. Acest lucru ne-a afectat în mod direct pe noi, cetăţenii ţării. Ridicarea cursului de schimb, majorarea taxelor, impozitelor şi facturilor, creşterea preţurilor – totul se datorează acestui jaf fără PRECEDENT din istoria ţării. Mai mult, întoarcerea miliardului de dolari a fost pusă pe spatele poporului, or noi considerăm că acest lucru este nedrept şi ilegal.



Din aceste considerente, şi pentru că fiecare dintre noi are statut de victimă,



Noi, cetăţeni ai Republicii Moldova, participanţi la flashmobul organizat de Platforma Demnitate şi Adevăr pe 23 iunie 2017,



În temeiul art. 34 din Constituţia Republicii Moldova potrivit căruia ”dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public, nu poate fi îngrădit”, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 982 din 11.05.2000, privind acesul la informaţie, potrivit căreia oricine în condiţiile prezentei legi , are dreptul de a primi informaţii oficiale în termen de 15 zile,



Prin decizia votată unanim de către participanţii la acţiune, cerem:



Respecterea dreptului constituţional al cetăţenilor de a cunoaşte rezultatele investigaţiei privind furtul miliardului din visteria statului şi publicarea neîntîrziată a Raportului Kroll-2.



Eliberarea unei copii a raportului Croll -2 oganizatorului evenimentului, Platforma Demnitate şi Adevăr, în scopul informării participanţilor la eveniment.



În cazul refuzului de a elibera informaţia solicitată ne vom adresa, în conformitate cu prevederile legale, instanţei de judecată competente.



Cu respect,

Chiril Moţpan, secretar general al Platformei Demnitate şi Adevăr.

Chişinău, 23 iunie 2017