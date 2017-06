ANSA a depistat o groază de nereguli la magazinul în care a fost bătută fotoreportera Jurnal de Chişinău: Carne EXPIRATĂ, autorizaţii LIPSĂ şi produse păstrate la temperaturi caniculare

Magazinul în care a fost bătută fotojurnalista de la ziarul Jurnal de Chişinău activează FĂRĂ AUTORIZAŢIE! Deşi în urma controalelor au fost depistate toate neregulile posibile, de la condiţii insalubre şi până la carne expirată, ceea ce riscă acum proprietarul magazinului e o amendă de 7.500 de lei.În cadrul controlului efectuat de inspectorii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, s-a descoperit că alimentara de pe strada Mihail Sadoveanu 19/1 activa în lipsa autorizaţiilor necesare şi vindea clienţilor o mulţime de produse expirate, fără acte de provenienţă, păstrate în condiţii insalubre şi la temperaturi caniculare.„La faţa locului s-au deplasat doi inspectori ai Direcţiei municipale pentru siguranţa alimentelor Chişinău, care, în urma controlului efectuat, au constat următoarele: unitatea comercială funcţionează în lipsa autorizaţiei sanitar-veterinare, personalul nu dispune de echipament de protecţie şi n-a trecut controlul medical obligatoriu. Nu sunt respectate condiţiile de păstrare a produselor uşor alterabile (plăcintele cu umplutură de carne, varză şi cartofi sunt păstrate la temperatura de +30... +33 de grade C, în timp ce ar trebui păstrate la temperatura de +2... +4 grade C. Pentru aceste produse n-au fost prezentate certificate de confirmare a provinienţei şi calităţii”, informează ANSA Mai departe situaţia e şi mai gravă. „În gheretă au fost depistate produse de origine animală salam (Saleami semiafumat), salam (servilat pastoral), piept de porc condimentat, caviar de somon, - toate cu termen de valabilitate expirat. Pentru aceste produse , de asemenea, n-au fost prezentate certificate ce ar confirma provinienţa şi calitatea lor”, se spune în comunicatul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.ANSA mai informează că produsele enumerate au fost retrase din cicuitul comercial şi că, pentru încălcările şi neconformităţile depistate, agentul economic va fi amendat cu 150 de unităţi convenţionale (7.500 de lei).În continuare, Comisia de examinare a proceselor verbale va decide, în şedinţa de pe 29 iunie curent, pedeapsa exactă pentru agentul economic.Activitatea magazinului însă NU a fost sistată şi asta pentru că legislaţia prevede că agentul economic are la dispoziţie 20 de zile să înlăture neregulile depistate. Potrivit şefului serviciului de presă al ANSA, Constantin Rotaru, dacă în urma controlului care va fi efectuat peste 20 de zile vor fi depistate din nou nereguli, abia atunci ANSA va putea interveni prin instanţă pentru a cere sistarea activităţii magazinului.Amintim că luni, 19 iunie, fotoreportera publicaţiei „Jurnal de Chişinău”, Nadejda Roşcovanu, a fost bătută în plină stradă de vânzătoarea şi de proprietarul unui magazin de pe strada Mihail Sadoveanu 19/1 şi de vânzătoare. Asta după ce ce jurnalistei i-a fost vândută o chiflă cu termenul expirat. Atunci când Nadejda Roşcovanu a cerut explicaţii, vânzătoarea a refuzat să-i răspundă, iar după ce jurnalista a fotografiat produsul alimentar expirat, a fost luată la bătaie de vânzătoare şi de proprietarul magazinului. Cei doi au lovit-o cu brutalitate şi au târât-o practic pe jos minute în şir, până când un trecător s-a implicat.