Populaţia planetei va ajunge la opt miliarde în 2023, dar în Republica Moldova va scădea

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: tycoonstory.com 22.06.2017 10:28

Populaţia planetei va ajunge la opt miliarde de locuitori în 2023, dar în România va scădea cu aproximativ 15%, arată un raport anual prezentat de Organizaţia Naţiunilor Unite, informează The Guardian.



Mai bine de jumătate din creşterea globală a populaţiei până în 2050 va proveni din Africa Subsahariană, unde ratele de fertilitate vor persista la niveluri mult mai mari decât în restul lumii, arată predicţiile ONU.



Jumătate din creşterea numărului de persoane va veni din doar nouă ţări: India, Nigeria, Republica Democratică Congo, Pakistan, Etiopia, Tanzania, SUA, Uganda şi Indonezia. Până în 2050, şapte dintre cele mai populate 20 de naţiuni ale lumii vor fi africane, potrivit raportului.



În schimb, toate ţările din Europa au rate de fertilitate sub nivelul de înlocuire, ceea ce înseamnă că populaţia va scădea în mod inexorabil, fără imigraţie la scară largă.



Europa de Est este afectată în mod deosebit de această tendinţă demografică, iar numărul locuitorilor ar putea scădea cu peste 15% în Bulgaria, Croaţia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia şi Ucraina.



Studiul ONU mai arată că sunt mai mulţi bărbaţi decât femei în lume (102 bărbaţi la fiecare 100 de femei), iar numărul persoanelor cu vârste de peste 60 de ani va ajunge la un miliard în 2018 şi două miliarde până în 2050. Copiii sub 15 ani reprezintă aproximativ un sfert dintre locuitorii planetei.