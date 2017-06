Mărturiile fotojurnalistei agresate în plină stradă: „S-au înfipt în părul meu, mă ţineau de mâni şi mă băteau cu pumnii şi picioarele; Urlam de durere şi strigam după ajutor, dar nimeni nu venea”

Fotoreporterul ziarului Jurnal de Chişinău, Nadejda Roşcovanu, care a fost agresată verbal şi fizic de proprietarii unei gherete pentru că a fotografiat un produs expirat, povesteşte calvarul prin care a trecut.Totul s-a întâmplat luni seara, când jurnalista a ieşit de la serviciu şi a intrat într-un magazin din apropiere ca să-şi cumpere un cornişor. După ce a plătit, a observat că produsul avea termenul de valabilitate expirat din martie curent. A cerut să i se restituie banii, dar vânzătoarea a refuzat.„Îmi era foarte foame, mâncasem dimineaţă o felie de pâine cu ceai şi băusem o cafea. M-am oprit la acel chioşc să-mi cumpăr un corn cu ciocolată, nu prea ştiu zona asta. Produsul avea termenul expirat de câteva luni, fapt ce m-a indignat foarte tare, dacă ar fi fost depăşit termenul cu o zi, dar să-i bagi omului un produs depăşit de mai bine de trei luni îmi pare prea de tot”, povesteşte Nadejda Roşcovanu.Atunci jurnalista a cerut cartea de reclamaţii. „Vânzătoarea nu-mi spunea nimic, tăcea, în timp ce altă femeie, care făcea o inventariere la băuturi, m-a întrebat cine sunt eu ca să cer aşa ceva. I-am spus că sunt un simplu cumpărător şi vreau să fac reclamaţie la Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului. Mi-a zis să merg să-l cer de la agenţie. Atunci eu am făcut o poză cornului cu data expirată. Ea mi-a spus să-l sun pe şef, mi-a dat numărul lui şi am plecat. Am mers vreo 50 de metri şi am auzit că mă strigă femeia. Vocea ei era destul de ameninţătoare… M-a ajuns din urmă şi m-a întrebat: Cine te-a trimis?! Ciuntu de la biserică?! Te-a trimis pentru că a pierdut pământul?!”, continuă fotojurnalista.„I-am spus că nu m-a trimis nimeni şi am mers mai departe. Apoi, nu mai ţin minte cum, m-am trezit cu ea în capul meu, m-a apucat de păr şi mă trăgea spre chioşc, de unde venea un bărbat cu baston, ea mi-l arăta, spunându-mi că el este directorul şi mă trăgea, din spate, de păr. Când acest bărbat a ajuns lângă noi, s-a înfipt şi el în părul meu, mă ţineau de mâini şi mă băteau, cu pumnii, cu picioarele, trântindu-mă la pământ. Urlam de durere şi strigam după ajutor, dar nimeni nu venea. Într-un târziu, s-au implicat câţiva bărbaţi şi m-au scos din mâinile lor. Directorul însă îmi băga degetul în ochi şi nu mai puteam de durere, urlam. Când m-au eliberat, am sunat la 902, în timp ce ei mă întrebau ce s-a întâmplat, femeia s-a năpustit din nou asupra mea. M-a lăsat abia atunci când a venit maşina poliţiei”, povesteşte Nadejda Roşcovanu.