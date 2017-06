„Echipele de trolli din RM au devenit tot mai solicitate; S-au activizat în contextul evenimentelor importante din politică” // Expert

VIDEO

În ultima perioada, în Republica Moldova au apărut un număr impunător de trolli, care formează trei echipe mari. Aceştia au scopul de a bombarda spaţiul mediat cu mesaje comandante de diferiţi lideri de partid sau persoane care stau în umbră. Opiniile au fost exprimate de directorul Companiei de consultanţă şi promovare a imaginii „Poliexpert”, Igor Volniţchi, în cadrul emisiunii „Media Azi” Totodată, expertul media spune că aceste persoane s-au activat în contextual evenimentelor importante care se întâmplă în Republica Moldova.„Echipele de trolli sunt tot mai solicitate atunci când politicul furnizează subiecte cu o miză foarte mare. În acest timp, se atestă şi o mobilizare mai mare a echipelor de trolli”, a adăugat Igor Volniţchi.În context, expertul menţionează că „avem două echipe foarte mari de trolli care sunt ataşate la două mari forţe politice. Sunt cei care lucrează pe baza permanentă, cei care vin la serviciu, care au nişte principii foarte clare, au şefi, şefi de echipă, coordonatori. De obicei, este o persoană care este în legătură cu liderul de partid sau cu cineva care este mandat de liderul de partid. Această persoană este conectată la agenda politică, ştie ce mesaj va fi aruncat în spaţiul public, elaborează mesajele cu care trebuie să lucreze echipa. După asta, le prezintă comanditarului din spate. Urmează aprobarea şi deja mesajul va fi transmis liderilor de echipe”, spune Igor Volniţchi.„La etapa a doua are loc o distribuire pentru a evita dublare de efort. Aceştia împart între ei cele mai populare site-uri de ştiri care, cred ei, vor prelua mesajul respectiv. În funcţie de auditoriul pe care-l are un portal sau altul, ei decid cantitatea de mesaje care va fi plasată. Astfel, are loc o bombardarea spaţiului public”, a adăugat analistul media.Igor Volniţchi mai spune că în Republica Moldova mai „există şi o a treia mare echipa de trolli, care nu e ataşată niciunui proiect politic. Aceştia sunt un fel de liberi profesionişti. Aceştia pot să lucreze azi pentru un actor politic, mâine pentru un actor social, şi în altă zi pentru un agent economic”.