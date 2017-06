Şeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, şi-a ridicat într-un an o casă de vacanţă de lux

VIDEO

Şeful adjunct al Inspectoratului General de Poliţie Gheorghe Cavcaliuc şi-a ridicat într-un an o casă de vacanţă de lux. Imobilul se află pe teritoriul unei aşa-zise întovărăşiri pomicole de lângă comuna Truşeni, municipiul Chişinău. Din acest motiv, legea îl scuteşte pe proprietar de impozitul pe clădire. Despre asta scrie portalul Crimemoldova.com Potrivit autorilor investigaţiei, casa cu demisol şi mansardă a colonelului Gheorghe Cavcaliuc are o suprafaţă de aproape 180 de metri pătraţi. Locuinţa este trecută în Registrul Bunurilor Imobiliare drept „căsuţă de vacanţă”. A fost ridicată pe un teren de 12 ari, iar şeful adjunct al IGP şi-a mai cumpărat alături 11 ari de pământ.În curte, Cavcaliuc are o mică livadă, un teren de joacă şi o piscină. În interior, reporterii portalului Crimemoldova.com au surprins şi câţiva muncitori. Colonelul de poliţie a investit şi în siguranţa locuinţei sale. Imobilul este ferit de ochii lumii de un zid de peste doi metri, iar livada şi o parte din terenul de joacă sunt înconjurate de un gard cu sârmă ghimpată. Din acest motiv, gospodăria a fost supranumită de către vecini „zonă”, adică închisoare. Casa este supravegheată video non-stop.Potrivit unei investigaţii a Ziarului de Gardă, colonelul a început construcţia locuinţei la sfârşitul anului 2015, iar în 2016, ar fi fost dată deja în folosinţă. Casa se află pe teritoriul aşa-numitei întovărăşiri pomicole „Zarea” de lângă Truşeni, fondată încă în perioada sovietică de către angajaţi ai fostei uzine de televizoare Alfa, care au primit loturi pentru vile. Potrivit legislaţiei, în aceste asociaţii nu există adrese concrete, ci doar numere de loturi.Astfel, proprietarii nu pot avea viză de reşedinţă acolo. În schimb, statul nu percepe impozite pentru clădiri, ci doar pentru terenurile agricole. Crimemoldova.com mai scrie că alte case din întovărăşirea pomicolă sunt modeste. În evidenţă ies doar cele deţinute de colonelul Cavcaliuc şi mitropolitul Moldovei, Vladimir.Potrivit declaraţiei cu privire la venituri şi proprietăţi pentru anul 2015, lotul deţinut de şeful adjunct al IGP lângă Truşeni ar avea o valoare cadastrală de 304 lei. Colonelul a mai declarat un Mercedes produs în 2013, pe care l-ar fi cumpărat cu aproximativ 500 de mii de lei.Solicitat de Jurnal TV, Cavcaliuc a spus că a adunat banii pentru casă din salariu, deoarece munceşte de 17 ani. El este şef adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei din 2014. Până atunci, a deţinut funcţii de conducere în Direcţiile Operaţiuni Speciale şi Investigarea Fraudelor ale IGP şi în cadrul Comisariatului General de Poliţie al capitalei.