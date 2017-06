Baluri de lux într-un stat în DERIVĂ

Salariul mediu al unui bugetar în RM nu depăşeşte cifra de 5000 de lei, cheltuielile medii lunare de consum pentru o persoană constituie circa 2200 de lei, însă, când vine vorba de evenimente festive, moldovenii fac risipă. Un exemplu de trufie deşartă sunt matineele „Adio, grădiniţă”, cele de la absolvirea claselor primare, cele gimnaziale şi, desigur, balurile de absolvire a liceului, unde părinţii sunt gata să scoată din buzunare zeci de mii de lei.

Acum un an, JURNAL de Chişinău a scris despre mofturile câtorva părinţi de a-şi plimba odraslele cu limuzina la matineul „Adio, grădiniţă”. Aceste fandoseli continuă şi în acest an, la o grădiniţă din sectorul Ciocana zilele trecute părinţii au comandat o limuzină pentru a-şi duce copiii la cafenea după serbare. Cu toate că Ministerul Educaţiei a emis un regulament care interzice colectarea banilor în instituţiile de învăţământ, acestea sunt deja un obicei prost, iar cei care nu sunt de acord să participe au de suferit. Părinţii spun că pentru plicurile „de mulţumire” au sacrificat în acest an de la 100 până la 500 de lei, în funcţie de treapta şcolară. Pe lângă bani aceştia mai dăruiesc cadrelor didactice mobilă, tehnică de uz casnic, bijuterii din aur. Dacă în oraş aceştia sunt răsfăţaţi cu daruri scumpe şi plicuri consistente, în sate învăţătorilor li se oferă sume mai modeste. „Noi am strâns câte 50 de lei de persoană pentru diriginta noastră”, ne spune o absolventă de liceu din raionul Făleşti.

3500 de lei pentru matineul „Adio, grădiniţă”

Pentru matineul „Adio, grădiniţă” Natalia spune că a cheltuit 3500 de lei. „Hainele m-au costat 2000 de lei, 600 de lei – restaurantul, 250 de lei – florile, 500 de lei am dat pentru video şi foto, 120 de lei – pentru aranjarea părului băiatului, 35 de lei pentru un cântec şi mai sunt şi alte cheltuieli”, calculează femeia. O altă mămică din Chişinău spune că este dispusă să cheltuiască în jur de 1500 de lei. „Nu e prea mult. Preţurile pentru rochiţă, pantofi şi deja se fac 1000 de lei. În clasele absolvente, vestimentaţia e şi mai scumpă”, menţionează Cristina. O altă mamă care a sărbătorit acum trei ani ieşirea din grădiniţă ne spune că a cheltuit vreo 400 de lei. „Banii au mers pentru haine şi distracţia copiilor în grădiniţă. Cei care au dorit au mers la un restaurant de lux şi au sărbătorit, noi am refuzat să mergem la restaurant”, spune Alina.

Olga ne spune că la centrele de dezvoltare private sumele sunt mai mici decât la grădiniţele de stat. „Am cheltuit 350 de lei fără îmbrăcăminte, deoarece s-a cerut fustiţă neagră şi bluziţă albă. La o grădiniţă de stat, 700 de lei fără banchet, pentru care mai trebuia de plătit încă 450 de lei. Simţiţi diferenţa?”, remarcă femeia. La grădiniţele de la sate sumele sunt şi mai modeste, cel mult 100 de lei. „Câte 20 de lei pentru educatoare, 15 lei pentru baloane, 40 pentru dulciuri la copii şi 25 de lei pentru o carte de colorat, cadou copiilor. Flori am adus din grădina mea”, ne spune Marcela din raionul Nisporeni.

Balurile de absolvire din capitală, cele mai pompoase

Ultimul examen de bacalaureat are loc astăzi la disciplina aleasă de elevi, iar de mâine, 17 iunie, se dă start balurilor de absolvire în toată republica. Unele fete sunt în căutare de rochii încă din iarnă, altele le iau în chirie de la saloanele specializate. Băieţii vor îmbrăca şi ei costume elegante, iar părinţii îşi vor scutura buzunarele pentru a plăti mesele festive la restaurante de lux. Chiria unei rochii de seară pe site-urile de publicitate online începe de la 500 de lei şi poate ajunge la 600 de euro. „Mi-am comandat rochie din Italia acum vreo cinci luni, m-a costat 300 de euro, dar o dată în viaţă am bal de absolvire!”, spune Andreea din Chişinău.



